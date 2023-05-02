新台17線南段內政部都委會通過 115年底全線通車

內政部都委會今天審議通過新台17線南段主要計畫變更案。115年底通車後，將改善高雄左楠及濱海橋頭、梓官、彌陀等地進出市區南北交通，及楠梓產業園區交通迎來新契機。

高雄市政府推動闢建都會外環道「新台17線濱海道路建設計畫」。市府今天發出新聞稿，感謝行政院與海軍在協調過程中支持，全長7.1公里的新台17線，預定民國112年底完成設計、113年初發包施工、目標115年底通車。

交通局運輸規劃科指出，這項計畫經近15年來各部會以及市府協調終獲拍板定案，完工後將有效健全茄萣、梓官、橋頭等濱海地區聯外交通路網，為北高雄產業發展再添新動能。

高雄市交通局指出，左楠右昌地區東側受限半屏山與西側海軍基地限制，長期以來高雄東側行政區南北向交通只能由台17線（翠華路、後昌路）及地區主要道路左營大路提供服務。

市府因此持續推動闢建都會外環道-新台17線濱海道路建設計畫。其中，北段經多年努力在去年6月27日通車；南段部分，因應楠梓產業園區開發，左楠地區交通疏運需要，市府持續與中央溝通加速建設計畫。

交通局表示，在國防部、海軍大力支持，加上左楠選出立委劉世芳、行政院政委吳澤成多次召開協調會議，確保海軍土地使用的兼容性與未來發展，終獲共識路線進行規劃推動。

為與海軍互利共榮，這次都市計畫變更市府也協助海軍將軍區大門、海軍官校、輪機學校等單位進出動線與門戶進行整併設計，在車道數不變前提下，透過設施帶、分隔帶、排水大排等設計優化，使計畫道路寬度自40公尺降至30公尺，除確保戰備使用需求，更同時改善營區進出交通安全。

依交通局評估效益，全線開闢通車後，將可縮短橋頭至左營26%車行距離，同時減少30%行車時間，實際換算車行距離縮短2.6公里，節省旅行時間約15分鐘，並將轉移翠華路30%~50%車流，維持翠華路道路服務水準最少D級以上(車流穩定)，可望加速半導體產業聚落形成、完整鏈結周邊產業園區交通路網。（編輯：孫承武）1020502