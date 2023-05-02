屏東沿海海水供水站再＋1 周春米：枋寮供水站政院拍板15億元
屏東縣是養殖漁業重鎮 漁民長期私設水管接引海水，也讓佳冬、枋寮和林邊3鄉成為嚴重地層下陷地區，縣府9年前率先在佳冬鄉塭豐村興建海水供水站，供水規模全台最大，接水率高達九成，改善漁民私接海水陋習，縣府再規畫增建供應枋寮東海、大庄和佳冬下埔頭3區的供水站，縣長周春米今天表示，行政院上周五已同意從疫後特別預算支應第1期15億元經費，可望3年後啟用 。
屏東縣佳冬、枋寮和林邊3鄉是嚴重地層下陷地區，養殖漁民長期私設水管接引海水是主因，造成地層下陷後遺症外，排水溝塞滿漁民私設的水管，連帶影響排水功能；縣府9年前投入14億元興建塭豐海水供水站，涵蓋470公頃，供水550戶，營運管理基金至今年已累計5000萬元，成為指標性基礎建設和他縣市「取經」對象，為讓理單位及參訪團體有更舒適辦公及參訪環境，設在站內的辦事處今天啟用。
周春米說，塭豐海水供水站2014年建成後，引入新鮮海水經過沉澱處理後供應養殖戶使用，供應質佳且穩定的海水，提高養殖水產品質 接水率高達九成，改善當地地層下陷和漁民私引海水習慣，邁向漁業永續的一大步；縣府再規畫增建供應枋寮東海、大庄和佳冬下埔頭3區的供水站，總經費31億元，分3期施作，她上周五到行政院，副院長鄭文燦同意從疫後特別預算支應第1期15億元經費，設在賴家村的站體基礎建設已啟動，可望3年後啟用 。
她說，塭豐供水站吸引學校、民間機構和公部門等單位參觀，由於當初建成的供水站沒有提供適當的休息場所和簡報空間，讓參觀者感到不便，為此，縣府補助400萬元新建辦事處，有會議室，方便參觀者報和休息。還提供了各種設施，如投影機、音響設備等，以便了解供水站運作原理，同時供漁民申報放水量、辦漁業登記等業務。縣府將繼續致力提高供水站的運作效率和品質，為漁民提供更好服務，幫助石斑魚、午仔魚產業更蓬勃發展。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言