屏東沿海海水供水站再＋1 周春米：枋寮供水站政院拍板15億元

屏東縣是養殖漁業重鎮 漁民長期私設水管接引海水，也讓佳冬、枋寮和林邊3鄉成為嚴重地層下陷地區，縣府9年前率先在佳冬鄉塭豐村興建海水供水站，供水規模全台最大，接水率高達九成，改善漁民私接海水陋習，縣府再規畫增建供應枋寮東海、大庄和佳冬下埔頭3區的供水站，縣長周春米今天表示，行政院上周五已同意從疫後特別預算支應第1期15億元經費，可望3年後啟用 。

屏東縣佳冬、枋寮和林邊3鄉是嚴重地層下陷地區，養殖漁民長期私設水管接引海水是主因，造成地層下陷後遺症外，排水溝塞滿漁民私設的水管，連帶影響排水功能；縣府9年前投入14億元興建塭豐海水供水站，涵蓋470公頃，供水550戶，營運管理基金至今年已累計5000萬元，成為指標性基礎建設和他縣市「取經」對象，為讓理單位及參訪團體有更舒適辦公及參訪環境，設在站內的辦事處今天啟用。

周春米說，塭豐海水供水站2014年建成後，引入新鮮海水經過沉澱處理後供應養殖戶使用，供應質佳且穩定的海水，提高養殖水產品質 接水率高達九成，改善當地地層下陷和漁民私引海水習慣，邁向漁業永續的一大步；縣府再規畫增建供應枋寮東海、大庄和佳冬下埔頭3區的供水站，總經費31億元，分3期施作，她上周五到行政院，副院長鄭文燦同意從疫後特別預算支應第1期15億元經費，設在賴家村的站體基礎建設已啟動，可望3年後啟用 。