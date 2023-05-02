迎接台南4百年 跨黨派議員促推紀念市民卡

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聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議員李宗霖今天在市議會提出台南市民卡應該與台南400年結合，藉此宣傳400年慶典。圖／擷取畫面
台南市議員李宗霖今天在市議會提出台南市民卡應該與台南400年結合，藉此宣傳400年慶典。圖／擷取畫面

台南議員朱正軒、王宣貿、李宗霖今天在台南市議會質詢民政業務時，都提出台南市民卡應該與台南400年結合，藉此宣傳台南400慶典，並增加市民對台南的認同感與光榮感。民政局表示，會規畫設置紀念卡。

朱正軒提案，擴大台南400的全民參與，希望民政局推動台南400年紀念市民卡，結合各局處業務、強化城市光榮感。並建議市民卡可以數位化綁定手機，提升市民適使用便利性，而台南400年度系列活動及各大服務均可納入市民卡服務平台。

王宣貿希望市民卡應整合各局處單位服務內容，發揮更大的效用。不僅止於公共運輸及圖書借閱等永圖，還可增設其他生活需求功能，藉此來增加市民的申辦誘因，讓市民卡的使用可以更加普及。

李宗霖則透過高雄認同卡以及高鐵台灣好玩卡來舉例，期許市府應該加強市民卡的美學，增添城市深度與厚度，讓市民卡成為精美收藏品，而不是淪為老式電話卡。甚至可以推出台南400的紀念套卡，提高活動的曝光，也提升城市光榮感。

台南 議員 高鐵

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