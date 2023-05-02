高市衛生局查12家鐵板燒與排餐名店 2家垃圾桶未加蓋、食材未蓋妥

鐵板燒與排餐越來越受到國人歡迎，高雄市衛生局為了強化業者衛生安全管理，執行「112年鐵板燒暨排餐餐飲業者稽查專案」，共抽查12家餐廳、抽驗18件食品，其中食品的檢驗結果皆符合規定，但有2家業者現場有垃圾桶未加蓋或食材未妥善覆蓋，均已限期改正且複查合格。

衛生局表示，此次抽驗食用冰塊3件、飲料(含咖啡)5件、生菜沙拉3件、肉品2件、調味醬1件、麵條4件等共18件食品；檢驗項目為衛生標準、動物用藥、防腐劑、殺菌劑等項，檢驗結果均與規定相符，合格率100%。

衛生局依食品良好衛生規範準則，稽核12家餐廳的作業環境、定型化契約、食材來源文件保存、產品責任險、食品業者登錄、逾期食品查核等項目，發現1家位於岡山區的小吃部，及1家左營區的鐵板燒餐廳，出現垃圾桶未加蓋，或食材未妥善覆蓋的缺失，不符食品良好衛生規範準則規定，衛生局均已限期改正，且複查合格。