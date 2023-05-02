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「高雄希望小站」全新開放 提供癌友假髮租借服務

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
癌症希望基金會有48種衛教手冊及單張，免費提供給217間醫療院所。圖／讀者提供
癌症希望基金會有48種衛教手冊及單張，免費提供給217間醫療院所。圖／讀者提供

台灣每年有12萬人確診罹癌癌症的來臨對整個家庭來說個是巨大的衝擊。癌症希望基金會在高雄成立「希望小站」，20年來服務超過已經服務超過20萬人次，為了擴大服務效能，今年初重新裝修，以嶄新的風貌呈現，提供假髮租借服務，解決癌友落髮的困擾。

癌症希望基金會為了讓癌友活得久、活得好，在台北、台中、高雄各成立一座「希望小站」，透過專業溫暖的服務照顧癌友及其家人，成為他們的第二個家，位在高雄市左營區的「高雄希望小站」，成立於2003年，服務嘉義以南、東部以及離島的病友，今年初重新裝修後，讓癌友有更舒適的空間。

癌症希望基金會董事長王正旭說，在台灣，癌症已連續39年蟬聯十大死因之首，每4分多鐘就有一個人罹癌，每年有超過55萬家庭必須面對癌症挑戰。而不論是癌症病人或其親友，對疾病資訊、社區資源、情緒支持的需求與依賴更形深厚。

癌症希望基金會希望幫助病友在抗癌過程中，除了得到醫療機構的幫助之外，還有一個地方提供癌友身心靈以及生活上全方位的照顧與服務，讓病友不覺孤單，可以和親屬充滿希望地迎接第二人生。

癌友治療期間，不論是需要租借假髮、頭巾索取及剃髮需求，高雄「希望小站」有一站式服務，解決落髮中病友的所有困擾，除假髮租借酌收清潔費300元，其他服務一律免費。

希望小站也有專業的護理人員或社工提供面對面的諮詢服務。癌友小菁（化名）分享，當她知道自己罹癌時，心情非常低落，有嚴重的憂鬱傾向，來到希望小站後，讓她感受被理解、被包容，透過10次的心理諮商，好像吃了定心丸，慢慢從抑鬱中走出來。

高雄希望小站組長黃鈺婷指出，「希望小站」有專業的營養師，透過電話或面對面的服務，提供正確的營養指導，還有「營養補給班」課程，由醫師、營養師等專家授課，教導癌友全方位的營養照護，幫助病人及家屬有足夠的營養跟體力抗癌。

高雄希望小站提供假髮租借服務，解決癌友落髮困擾。圖／讀者提供
高雄希望小站提供假髮租借服務，解決癌友落髮困擾。圖／讀者提供
高雄希望小站的諮商空間寬敞，有專業的護理人員或社工提供面對面的諮詢。圖／讀者提供
高雄希望小站的諮商空間寬敞，有專業的護理人員或社工提供面對面的諮詢。圖／讀者提供
癌症希望基金會董事長王正旭與志工們合影。圖／讀者提供
癌症希望基金會董事長王正旭與志工們合影。圖／讀者提供
高雄希望小站全新開放提升癌友服務。圖／讀者提供
高雄希望小站全新開放提升癌友服務。圖／讀者提供

癌症 罹癌 抗癌

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