澎湖花火節 無人機風勢大取消

2023澎湖國際海上花火節，無人機展演今晚因風力超過6級，再度宣佈取消。不過，花火在風中綻放，更加璀璨亮眼，讓在場超過萬名民眾驚嘆。

澎湖國際海上花火節，自20日開幕迄今花火都如期施放，其中迪士尼100週年無人機展演，今晚又因風勢過大取消，4場活動中已取消2場次，實力女聲「聲林之王」陳忻玥壓軸演出，帶給在場萬名民眾視覺與聽覺雙饗宴。

今晚澎湖國際海上花火節，由昇恆昌「澎坊三號港之夜」，煙火秀以50發12吋、8吋高空煙火搭配超過80多種美麗的花火圖案，在強風中綻放更顯精彩美麗，讓現場萬餘民眾驚呼連連。

澎湖縣政府表示，澎坊公司是澎湖國際海上花火節的最佳合作夥伴之一，連續12年包下主題企業場次來贊助花火節，以行動力挺澎湖觀光發展，且看花火只要掃瞄舞台區的QR Code，還有機會獲得澎坊三號港購物金。