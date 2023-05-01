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感念母愛無私付出撐出一片天 恆基辦表揚活動獻上敬意

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣恆春基督教醫院的菲律賓團契媽媽們，在活動上帶來道地的菲律賓語歌曲《lingatan Ka》，講述母親對孩子的愛，因著愛，克服生活、文化和語言的挑戰。圖／恆春基督教醫院提供
屏東縣恆春基督教醫院的菲律賓團契媽媽們，在活動上帶來道地的菲律賓語歌曲《lingatan Ka》，講述母親對孩子的愛，因著愛，克服生活、文化和語言的挑戰。圖／恆春基督教醫院提供

母親節將至，長年關懷地方的恆春基督教醫院，為感謝在弱勢家庭中無私付出的「超人媽咪」，提前舉辦表揚活動，攜手台灣長照醫學會、萬安生命公司及帝篁國際公益平台等企業，肯定母愛辛勞的付出，獻上敬意與祝福，會場充滿溫馨氣息，讓媽媽感受社會各界的愛與溫暖。

參與關懷活動的76歲阿嬤玉英，她患重度視障，不僅要照顧身障的女兒，還要扶養2名就讀國小的孫女，依靠低收補助和恆基捐贈物資度日，但她從不抱怨，更不喊苦，扛起重擔為家人撐起一片天，為母則強，令人動容。

會場上還有1位獨力扶養2個孩子長大的阿蘭阿嬤，她的伴侶早年過世，曾面對女兒重病需要她照顧，同時又得扶養孫子的艱困情況，但她為了家人不畏艱險，勇敢前行，以母愛光輝照亮孩子的未來。

「愛雖看不見、摸不著，卻是非常有價值」，院長黃健榮表示，弱勢家庭的母親可能經歷家人死亡、遺棄或重病等困境，但她們不辭辛勞，克服困難，為家庭做出巨大貢獻。

他說，每位母親都有各自不同的生命故事，但她們都展現屹立不搖的堅強意志，祝福每位媽媽母親節快樂。

屏東縣恆春基督教醫院舉辦母親節表揚活動，對充滿活力、美力、行動力的「超人媽咪」獻上敬意與祝福。圖／恆春基督教醫院提供
屏東縣恆春基督教醫院舉辦母親節表揚活動，對充滿活力、美力、行動力的「超人媽咪」獻上敬意與祝福。圖／恆春基督教醫院提供
屏東縣恆春基督教醫院舉辦母親節表揚活動上，省北舞藝協會的美魔女媽媽們帶來勁歌熱舞，魅力四射。圖／恆春基督教醫院提供
屏東縣恆春基督教醫院舉辦母親節表揚活動上，省北舞藝協會的美魔女媽媽們帶來勁歌熱舞，魅力四射。圖／恆春基督教醫院提供
屏東縣恆春基督教醫院舉辦母親節表揚活動，透過輕鬆、愉悅的氣氛，讓媽媽們暫時卸下繁忙，與家人同度美好時光。圖／恆春基督教醫院提供
屏東縣恆春基督教醫院舉辦母親節表揚活動，透過輕鬆、愉悅的氣氛，讓媽媽們暫時卸下繁忙，與家人同度美好時光。圖／恆春基督教醫院提供
萬安生命公司經理孫宏綱與專員李瑛在母親節前夕，前往屏東縣恆春鎮內關懷部落弱勢家戶，盼讓媽媽一感母親節的愛與溫暖。圖／恆春基督教醫院提供
萬安生命公司經理孫宏綱與專員李瑛在母親節前夕，前往屏東縣恆春鎮內關懷部落弱勢家戶，盼讓媽媽一感母親節的愛與溫暖。圖／恆春基督教醫院提供
「謝謝媽媽生下我和弟弟，媽媽我愛你！」，國小5年級的韋恩（化名）在台上勇敢地向媽媽說出感謝，讓媽媽抱著他流下感動的眼淚。圖／恆春基督教醫院提供
「謝謝媽媽生下我和弟弟，媽媽我愛你！」，國小5年級的韋恩（化名）在台上勇敢地向媽媽說出感謝，讓媽媽抱著他流下感動的眼淚。圖／恆春基督教醫院提供
屏東縣牡林課輔班的孩子向媽媽表達愛的告白，帶來具有穿透力的歌聲，及震撼全場的非洲鼓演出。圖／恆春基督教醫院提供
屏東縣牡林課輔班的孩子向媽媽表達愛的告白，帶來具有穿透力的歌聲，及震撼全場的非洲鼓演出。圖／恆春基督教醫院提供

母親節 恆春

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