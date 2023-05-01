感念母愛無私付出撐出一片天 恆基辦表揚活動獻上敬意

母親節將至，長年關懷地方的恆春基督教醫院，為感謝在弱勢家庭中無私付出的「超人媽咪」，提前舉辦表揚活動，攜手台灣長照醫學會、萬安生命公司及帝篁國際公益平台等企業，肯定母愛辛勞的付出，獻上敬意與祝福，會場充滿溫馨氣息，讓媽媽感受社會各界的愛與溫暖。

參與關懷活動的76歲阿嬤玉英，她患重度視障，不僅要照顧身障的女兒，還要扶養2名就讀國小的孫女，依靠低收補助和恆基捐贈物資度日，但她從不抱怨，更不喊苦，扛起重擔為家人撐起一片天，為母則強，令人動容。

會場上還有1位獨力扶養2個孩子長大的阿蘭阿嬤，她的伴侶早年過世，曾面對女兒重病需要她照顧，同時又得扶養孫子的艱困情況，但她為了家人不畏艱險，勇敢前行，以母愛光輝照亮孩子的未來。

「愛雖看不見、摸不著，卻是非常有價值」，院長黃健榮表示，弱勢家庭的母親可能經歷家人死亡、遺棄或重病等困境，但她們不辭辛勞，克服困難，為家庭做出巨大貢獻。