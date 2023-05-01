營造業恐成10年內最大人力缺口 高雄議員關注缺工問題

國內各行業缺工問題嚴重，高雄市議會今社政部門業務質詢，多位議員關注缺工問題，籲市府勞工局評估引進移工，並與青年局、經發局跨局處密切合作，透過職訓與媒合平台，解決「要找工作的找不到，資方也找不到工人」的落差。

民進黨議員邱俊憲說，高雄未來10年內面臨最大人力缺口，就是營造業，包括高雄捷運、國道七號、高屏二快及高鐵下道路，光政府帶頭投資興建的重大公共建設，就至少5千億元規模，專業技術工從哪邊來，如何喬接，政府必須解決，勞動部和市府雖有職訓中心，但現階段仍不夠因應缺工狀況。

邱俊憲說，前年就爭取建設大型職訓中心，仍很困難，找工作的找不到工作，資方也找不到工人，現況落差這麼大，要怎麼銜接，勞工局應跟青年局和經發局做更緊密的聯繫。

勞工局長周登春說，會與青年局配合經發局招商引資，進入校園，增加青年人力培育，並爭取中央資源合作並進，讓職訓量能最大發揮功能。

民進黨議員黃文志表示，後疫情時代產業復甦，勞工局應有對應政策，4月11日舉辦觀光業界座談南部場，從餐飲旅宿到觀光業，都反映了缺工問題，加上未來還有營建業等重大建設，勞工局應成立平台與窗口，媒介人力大量投入就業市場。

黃文志說，全世界包括日本、韓國、新加坡都面臨缺工問題，並開放外籍移工，日本就提供多樣化工作模式，推廣兼職，開放技能實習計畫；韓國實施外國人促進就業法，讓打工度假年輕人進入餐飲及旅館業服務；澳洲調整移民政策，將原本移民一年3.5萬人口增加到19.5萬人，很多學餐飲的年輕人畢業後，就願意前往該處打工度假。

針對餐飲業、服務業缺工，周登春表示，進一步了解原因，餐飲服務在徵才活動中，提出條件比其他工作相對差，須稍微提高待遇及適當休息時間，並要求餐飲同業公會媒介、開發特定對象進行職訓，以填補餐飲業需求。多數行業希望能開放外勞，前提是要先提高工作條件，若這樣還找不到，才會進一步考量開放移工。

無黨籍議員朱信強則關注農村缺工問題。周登春表示，要填補農村人力不足，可開放農村外籍移工，由業者自己申請，或是透過農會外展服務，高雄外展服務目前有68人。不過朱信強說，美濃區野蓮、番茄、米豆耕種面積有4千多甲地，就算68人都放在美濃還是不夠用，如何簡化農業移工申請手續及速度，勞工局可請想辦法協助克服，農業中老年化，青年人不肯做，可能再過兩年就沒人要種了。

周登春說，會要求中央放寬人力比例，也有短期密集性作業人力，最近就推出中高齡銀髮族特攻隊，在採果期組團支援。但朱信強認為這不切實際，農民雇不到工，政府要幫農漁民想辦法，找工人來幫忙做。他要求勞工局與農業局保持連繫，協調農漁民雇工、申請移工更便利。