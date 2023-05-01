民歌手陳宏銘創作13首歌曲 無償授權澎縣府使用

知名歌手「小烏鴉」陳宏銘，今天將創作與澎湖有關的「被遺忘的時光」等13首歌曲，全數無償授權給澎管處、馬公航空站與澎湖文化局等場館播放，一起分享澎湖的美好。

出生澎湖的陳宏銘，自幼隨父母移居台北，一直到50歲才回到故鄉定居，12年來共創作「被遺忘的時光」與「Welcome to PengHu」等13首與澎湖息息相關創作專輯。其中，描繪思念故鄉澎湖的「被遺忘的時光」經典老歌，更是他在高中時期就創作，膾炙人口傳唱至今。

陳宏銘表示，為推展澎湖音樂文創，今天將「被遺忘的時光」與「Welcome to PengHu」等專輯內所有歌曲，無償永久授權觀光局澎湖國家風景區管理處、民航局馬公航空站和澎湖縣文化局所屬場館播放使用。

「被遺忘的時光」專輯，包括「日落馬公城」、「湖西的心最美」、「Welcome to PengHu」、「西嶼響」、「白沙的風車轉啊轉」、「望安的月」、「七美的愛」等代表澎湖5鄉1市與整個澎湖縣等13首創作歌曲。陳宏銘期盼全民「唱遊澎湖」，未來更透過出書、攝影展、巡演，分享故鄉澎湖的美好、感受澎湖之美。