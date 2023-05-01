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影／屏東慈鳳宮製作大米壽龜慶祝媽祖聖誕

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東市慈鳳宮本周四邀請縣長周春米前來為米龜進行開光儀式，祈求聖母眾神庇佑，合境平安。記者張已亷／攝影
屏東市慈鳳宮本周四邀請縣長周春米前來為米龜進行開光儀式，祈求聖母眾神庇佑，合境平安。記者張已亷／攝影

為慶祝媽祖1064周年聖誕，屏東市慈鳳宮建廟287年首次製作大型平安米壽龜，開放信眾認捐1萬多台斤的米袋結緣，3天內就秒殺捐贈完畢；慈鳳宮總幹事鄭宇伶表示，此次捐贈活動讓信眾平安呷百二又可一同做公益，4日將邀請屏東縣長周春米為米龜進行開光儀式，祈求聖母眾神庇佑，合境平安。

鄭宇伶說，米龜長約6公尺、寬5公尺，由澎湖的廟宇提供技術指導，以總計1萬200台斤的平安米，完成製作特大型平安米壽龜，1名信眾認捐2包5台斤米袋，待5月12日聖誕結束後，當天晚上就會拆解米龜，1包給認捐信眾帶回家吃平安，1包捐出做公益，1020個捐贈名額不到3天就認領完畢，信眾參與十分踴躍。

鄭宇伶表示，廟方過往在元宵節會發送小型餅製、金做的平安龜，此次大型米龜十分吸睛，於地方上屬少見的慶祝方式，多位路過民眾駐足拍照，明年會再做規模更大的米龜，讓更多信眾可以參與。

屏東市慈鳳宮以總計1萬200台斤的平安米，製作特大型平安米壽龜，1020個捐贈名額不到3天就認領完畢，信眾參與十分踴躍。記者張已亷／攝影
屏東市慈鳳宮以總計1萬200台斤的平安米，製作特大型平安米壽龜，1020個捐贈名額不到3天就認領完畢，信眾參與十分踴躍。記者張已亷／攝影
屏東市慈鳳宮建廟287年首次製作大型平安米壽龜，慶祝媽祖1064周年聖誕。記者張已亷／攝影
屏東市慈鳳宮建廟287年首次製作大型平安米壽龜，慶祝媽祖1064周年聖誕。記者張已亷／攝影
屏東市慈鳳宮總幹事鄭宇伶表示，此次捐蹭活動讓信眾平安呷百二又可一同作公益。記者張已亷／攝影
屏東市慈鳳宮總幹事鄭宇伶表示，此次捐蹭活動讓信眾平安呷百二又可一同作公益。記者張已亷／攝影

屏東 媽祖

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