影／屏東慈鳳宮製作大米壽龜慶祝媽祖聖誕
為慶祝媽祖1064周年聖誕，屏東市慈鳳宮建廟287年首次製作大型平安米壽龜，開放信眾認捐1萬多台斤的米袋結緣，3天內就秒殺捐贈完畢；慈鳳宮總幹事鄭宇伶表示，此次捐贈活動讓信眾平安呷百二又可一同做公益，4日將邀請屏東縣長周春米為米龜進行開光儀式，祈求聖母眾神庇佑，合境平安。
鄭宇伶說，米龜長約6公尺、寬5公尺，由澎湖的廟宇提供技術指導，以總計1萬200台斤的平安米，完成製作特大型平安米壽龜，1名信眾認捐2包5台斤米袋，待5月12日聖誕結束後，當天晚上就會拆解米龜，1包給認捐信眾帶回家吃平安，1包捐出做公益，1020個捐贈名額不到3天就認領完畢，信眾參與十分踴躍。
鄭宇伶表示，廟方過往在元宵節會發送小型餅製、金做的平安龜，此次大型米龜十分吸睛，於地方上屬少見的慶祝方式，多位路過民眾駐足拍照，明年會再做規模更大的米龜，讓更多信眾可以參與。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言