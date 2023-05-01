高雄40.3億整治典寶溪 綠能升級滯洪池光電達25百萬瓦

南部久旱不雨，有氣象專家預測，一有降雨，恐比過往來得更劇烈，為防汛期豪大雨致災，高雄市長陳其邁今視察典寶溪Ｄ區滯洪池工程，高市府水利局長蔡長展表示，Ｄ區第一、二期工程完竣，全市滯洪池光電量已達25百萬瓦，配合中央節能減碳的綠能政策。

「未來一有降雨，可能都比過往來得更大，需多加提防。」高雄氣象站主任陳文信提醒，國家海洋暨大氣總署（NOAA）日前宣布連3年「反聖嬰現象」已結束，年初春雨減少，東太平洋海溫持續回升，接下來颱風發展環境變得更好，間接將影響夏季颱風生成。

高雄市日前內門、杉林、大寮等地，因數百日無雨，接連不斷發生山林大火，光是直升機空投救災就耗掉水庫逾200噸水量，有民眾擔心夏季若產生急降雨等致災性雨量，恐導致易淹水區域嚴重災情。

由於典寶溪東側自燕巢流經岡山、橋頭及楠梓等區，由梓官出海，早期因沿岸地勢低漥，常導致內水無法外排的窘境，造成部分地區出現嚴重淹水，陳其邁與大岡山地區議員、里長前往橋頭區滯洪池，視察典寶溪流的整治進度。

高市府水利局長蔡長展指出，典寶溪流域整治經費40.29億元，目前已完成整修A、B、D區滯洪池及鹽埔橋、石螺潭、劉厝三處抽水站，可有效改善岡山區白米里及劉厝里等區淹水情況，待筆秀排水整治工程及潭子底抽水站完成後，將可有效改善橋頭科學園區及梓官中崙路淹水情形。

蔡長展表示，Ｄ區滯洪池分兩期工程施作皆已完工，總滯留量可達60萬噸，有效調控典寶溪主幹線的洪峰水位，並提升橋頭一帶典寶溪沿岸的防洪能力。此外，Ｄ區滯洪池規劃為多元休憩空間，並提供綠能發電。