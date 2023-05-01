高雄中油大林RDS3廠驚傳員工飲酒 議員要勞工局徹查

今天是勞動節，國民黨高雄市議員陳麗娜上午在議會社政部門質詢時指出，中油大林第三重油工廠（RDS3）去年爆炸震驚高雄，花了半年委託第三方做的事故調查直指設備問題，但她接獲爆料，指出中油內部存在嚴重人事管理問題，不但有員工在操作工廠飲酒，甚至工會幹部把高粱酒帶進工廠聚眾飲酒。

陳麗娜說，勞工局應徹查大林第三重油工廠（RDS3）長期存在人員管理不善問題，她出示一張內部爆料照片，指出工會幹部把高粱酒帶進工廠，並放在置物櫃，桌上報紙日期顯示是2020年4月；她說，酒醉操作比酒醉駕車還可怕，還聽過有人員在操作現場睡覺。

中油發言人張瑞宗表示，依據照片內容，員工飲酒地點並不是在RDS3廠區，將針對員工身分徹查，並依工作規定進行懲處；依公司規定，不可帶酒進入工作區，更不可能在工廠內喝酒。

中油大林廠長廖本源說，議員所指情況是發生在2020年4月，之後廠區有加強管理，員工進入廠區，若有酒味或有異狀就會酒測，避免發生類似狀況。

陳麗娜表示，她會有這些資料，就表示有人看不下去，勞工局有責任糾正回來，內部人員管理不改善，工安不會好，勞檢處有沒有回報？如果機械、人為因素都查不到，罰款罰一罰，事件卻一再發生，勞檢如何發揮作用？中油內部要好好檢討。不只內部員工、外部居民也受害。

勞工局長周登春說，工地不能喝酒、工廠更不可以，不會允許工作現場喝酒。勞檢處長郭清吉表示，勞檢一般是做書面檢查、看設備，置物櫃是私人領域不會去看，但一定會針對現場設備及人員、資料檢查。

周登春說，高雄是工業城市，風險也高，工作場所出現不該出現的東西，是內部管理大問題。勞檢處會稽查不安全機械設備，也會針對國營單位內部安全衛生管理加強督促。

陳麗娜說，去年度高雄市勞工發生職業傷害有3419件，214人失去工作條件，這數字六都最高，更造成31人死亡，愈是專業城市，愈要注意勞工安全。

陳麗娜表示，勞動檢查權10年來面臨勞檢員人力、專業性不足問題，年年檢討仍無法解決，去年度到今年度，中油爆炸案後，她要求市府提高勞動檢查次數，但這不是唯一方法，數字下降才代表執行有效果，方法不對，基層疲於奔命，又沒效果，市府應找出方法。

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