原住民朋友易遭工作詐騙？高市議員籲職訓應符實際需求

民進黨高雄市議員鄭孟洳今上午在議會社政部門業務關注原住民就業問題，她表示，去年發生多起柬埔寨詐騙事件，較多受害者來自新北、高雄及屏東，更有一部分是原住民，她質詢高雄市勞工局為何沒有掌握？詐騙案不是單一個案，除加強宣導，也要了解原住民朋友為何被就業不實廣告吸引，而成為受害者？

勞工局長周登春答詢，可能因為接觸對象提供的誘因與實際行情不符。不過鄭孟洳進一步詢問勞工局一年接獲多少工作詐騙（廣告不實）案件，周登春表示去年開罰2件，檢舉件數手上則沒資料，鄭孟洳認為，勞工局應提高警覺，不是一問三不知，

鄭孟洳表示，她對勞工局給的答案很失望，根據110年原住民就業調查，原住民平均收入3萬1195元，較平均收入4萬1471元，低了1萬0276元，未滿3萬元者更高達44.68%。

報告中顯示，失業原住民朋友有57.21%找不到工作機會，原因以生活圈中沒有工作機會最高，本身技術不合、就業諮詢不足等。相關單位應協助原住民提高就業競爭力與薪資所得。

鄭孟洳表示，根據相關調查，原住民最希望從事觀光、行政與營造業，實際從事最多的則是營造、製造業，但原民會就業輔導開設的職訓班多為餐飲、美容等類，與實際需求根本搭不上邊，原民會與勞工局應該思考如何提升薪資所得，培訓相關技能，幫助原住民朋友提高能力。

周登春答詢表示，針對原民會提出需求，優先讓原住民朋友參加需求較高的職訓課程，例如現在客運業缺司機，營造工程缺人等，相關職訓課程可優先提供原住民朋友參加；原民會主委阿布斯表示，原住民失業率已逐年降低，原民會提供產業輔導與行銷等相關人才培訓，會再從這些面向來努力。