高雄高齡人口破50萬 議員促敬老卡多元使用

高雄發出37萬張敬老卡，但使用率只有50%，高雄市議員白喬茵上午在議會社政部門業務質詢表示，台中敬老卡使用率有60、70%，台北市還可開放到國民運動中心、游泳池、動物園及兒童樂園等，高雄相對乏味，只能無限搭車，希望未來社會局可想想，如何讓敬老卡更完善，對長輩更有吸引力。

白喬茵表示，長輩不只要搭車，也希望可以走出來跟人群互動，陪孫子去兒童樂園，或是去運動中心游泳、打球等，她質詢社會局，可否參照其他縣市將敬老卡改成點數制，訂出每日上限，結合公共運輸如Ubike，與其他休閒娛樂活動？

此外，國民黨議員陳麗娜也詢問目前敬老卡交通補助多元化進度，她說，高雄市敬老卡普及率達86%，每月可搭市公車999，但長輩看得到、吃不到，應該把搭公車轉為可搭任何運輸工具，例如搭計程車，有起跳基本費可以支應，要讓敬老卡接受度提高，就要讓老人家看到政府的貼心，

社會局長謝琍琍表示，正在研議可以讓敬老卡使用範圍更寬廣，大約今年底可以會進行討論，至於相關項目，如醫療、計程車或休閒設施等，都會再考量。

此外，白喬茵也提出時間銀行概念，她說，高雄老年人口已達50萬5784人，人數高居六都第二，正式進入老齡化社會，如何讓長輩們老有所終，是未來努力方向，瑞士成立志願服務的時間銀行，由60歲以上長輩照顧80歲以上長輩，由初老照顧老老，把工作時數存入個人銀行內，有需要可提領，目前唯一有做的是新北市，高雄也可以學習。

白喬茵說，她了解新北市實施方式，是志工受訓18小時，未來有需要居家服務，可以用3小時兌換1小時，如送餐、運動、陪同散步等服務，用不到也能捐出或兌換其他課程，新北市已累積3800名不老志工，共有69萬小時，9年來成效不錯，高雄應該要跟上腳步。

白喬茵表示，新北市募集民間1800萬公益基金挹注時間銀行推動，以緩解長照人力不足，減少退休族空巢壓力、增加社區鄰里互動，也減緩老年龐大長照支出；高雄有508社區關懷據點志工，建議可挑出幾個作為時間銀行示範點，藉由民間資源和力量來達成。

謝琍琍答詢表示，國外時間銀行主要是針對長照部分，台灣因為長照制度推動成熟，居家服務更需要多點專業，以避免有後續問題產生。

謝琍琍說，據她了解，新北市時間銀行後來並沒有繼續下去，因為無法大範圍推動，只能在社區內執行，服務據點不多，她請教過其他縣市推動狀況，高市目前也有四個單位在推動時間銀行，但都有些瓶頸，會再看看如何更周延推動。