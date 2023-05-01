天下無不散的筵席「 政大書城」夢時代店5月底吹熄燈號

近年實體書店不斷萎縮，落腳高雄夢時代4年的「政大書城」因租約到期預，將營運到5月底，書城在營運最末一個月舉辦「曬書節」，以誠意十足的39折優惠價提供選購，為夢時代店落下句點。

政大書城夢時代店貼出公告，指租約到期，5月底將結束營業。「政大書城」在公告中感謝大家4年不離不棄的支持，但老哏一句「天下無不散的筵席」，最後一個月推出誠意十足的39折曬書節，請大家把握。

臉書社群「高雄好過日」指高雄原有的兩家政大書城，分別位在河堤社區及光華路上，河堤店2012年已歇業，光華店遷址到夢時代，但亦將落幕。政大書城夢時代店收攤訊息一披露，引起不少網友惋惜，有人嘆「不知道以後去哪裡買書了」？

臉書社群亦指，近年來實體書市場不斷萎縮，能存活的大型連鎖書店均朝多角化、體驗化方向轉型，政大書城是一間認真賣書，書種齊全的書店，連書架也按出版社陳列，是當今少見的老派作法。

網友紛留言感嘆，「可惜了，不知是怎樣，夢時代那位置人潮一直都不多」，「傳統書店真的漸漸消失了，現在存在記憶中，以後只能拿出來跟孩子們講古」，「金石堂到誠品關了之後就好久沒書店了，沒想到政大書成現在居然要再見了」。

出版產業近年持續在谷底徘徊，加上疫情影響，老字號書店陸續退場，據統計，全台書店2006極盛時期曾達3200家，到2015年剩2200家，至2020年5月2045家，創30年史上新低。