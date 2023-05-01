屏東縣萬巒鄉4連任萬全村長病逝 3個月內要完成補選
2022五合一選舉結束，屏東縣萬巒鄉萬全村長四連任林文正今年4月14日因病過世，縣選委會依法3個月內完成補選。另外枋寮鄉保生村長許來文、竹田鄉民代表李慶和涉當選無效之訴，屏東地院一審上周宣判，兩人都判當選無效，若當事人未再上訴二審，待判決確定後，村長辦理補選、鄉民代表將遞補。
屏東縣萬巒鄉萬全村長林文正今年4月14日因病過世，享壽62歲，林文正這屆是第四任村長，本屆同額，拿下377票，他曾任兩屆社區發展協會理事長。縣選委會表示，3個月內辦理補選，補選日期預計5月開委員會討論。
屏東縣枋寮鄉保生村長許來文，屏東地院判決當選無效，許還涉刑事賄選，判處有期徒刑2年、緩刑5年，向公庫支付10萬元、接受法治教育8場次，褫奪公權4年。許若民事、刑事都未再上訴二審，待判決確定後，將辦理補選。
竹田鄉民代表李慶和屏東地院民事判決當選無效，刑事部分涉賄選一審判處有期徒刑1年10月，緩刑4年，100小時義務勞動，2場次法治教育，褫奪公權3年。李若民、刑事都未再上訴二審，待判決確定後，該選區鄉民代表將遞補。
本屆縣議員部分，4名縣議員吳亮慶、王景山、潘連周、越秋女，屏東地檢署提當選無效之訴，法院審理中。鄉鎮長部分，鹽埔鄉長呂家萱、車城鄉長陳政雄，屏東地檢署提當選無效之訴，法院審理中。
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