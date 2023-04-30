年齡加起來超過660歲！屏東9位阿嬤組「潮銀舞團」 闖台大盃熱舞賽

屏東9名年齡加起來超過660歲的「酷嬤｣自去年8月組成「Silver crew潮銀舞團」，歷經8個月練習，今北上勇闖台大盃熱舞大賽，與20幾歲的孫子輩舞者一較高下，踏上舞台展現成果，靈活舞步搭配快節奏的Hip hop舞曲，完成多個隊形變換，讓全台觀眾了解跳舞不分年齡，展現自信樂活態度。

潮銀舞團於去年8月成軍，由9名分別來自枋寮地利社區、畢嘉士社福基金會、新埤餉潭社區及愛加倍關懷據點的長者組成，其中更有阿嬤高齡80歲，她們從肢體、核心、律動、音樂等基礎練起，原本連轉圈都是難事，如今個個成為街舞好手，能跟著節拍跳出屬於自己的舞步。

「身為頭號粉絲的我，絕對支持到底」，前縣長潘孟安也在臉書寫下祝福，他表示，這群阿嬤為了不漏氣，時時刻刻都在練舞，連睡覺都在練節拍，記舞步，這種拼命三娘的態度，「在我眼中就是第一名的勇嬤」，她們忠於自我，在專業協助下，挑戰極限，活得閃閃動人。

縣府社會處表示，今天阿嬤們頭戴潮帽、腳穿帆布鞋，一身條紋、垮褲裝扮，隊員毓蘭阿嬤開心地說，「能踏上大舞台，歡喜的不得了！」，一氣呵成的動作與順暢的隊形變化，演出時獲現場最高歡呼聲，其他參賽隊伍也紛紛替她們加油。

「我相信我可以！」，80歲的吳節自信地說，她雖然年紀最長，記舞步及走位的速度較慢，但經過一再的練習，連作夢都在跳舞，逐漸進步越跳越開心，很有成就感，連女兒都到場加油打氣。

社會處指出，70歲的吳淑華是舞團小老師，平時白天務農種芒果，下午團練時間會帶著大家反覆複習，也會主動提醒成員走位。吳淑華說，女兒都很驚訝她們練得很勤勞，連假都還出來練習，「因為已經練出興趣，所以更不想放棄。」