從蓋房子到執畫筆 京城建設前總座劉朝森創人生驚嘆號

年逾七旬的京城建設前總經理劉朝森，縱橫建築業數十年，擘畫建造許多名宅，卻不忘藝術創作初衷，斜槓成為業餘畫家，他精選24幅繪畫創作，今午在高雄「白色記憶藝術空間」首展，筆觸間刻畫歲月、眾生與心象，他笑說，從房地產界跨域藝術世界，是重拾生命的靈魂。

從蓋房子到執畫筆，劉朝森的人生創造驚嘆，但他說，自己從小就愛塗鴉，地上撿拾的樹枝是畫筆、泥地是畫布，不管畫動物、植物或飛機大砲都栩栩如生，血液裡流竄著藝術細胞！之後選讀台北復興商工美工科，練就素描、水彩等各項繪畫技能，學生時代就拿到許多繪畫比賽冠軍。

劉朝森畢業後進國華廣告從事廣告設計，因緣際會跳槽高雄漢聲建設跨入房產界，後來自行創設敦煌廣告，躍為南台灣最大房產代銷業，戰果輝煌。事業如日中天之際，先後移居加拿大及上海，開啟建築國際觀，2008年回高雄時獲京城建設董事長網羅，出任總經理，協助京城建築作品大躍進，京城10大名宅即出自其手，退休後轉任翰林苑建設常董至今。

人生大半歲月在房地產業闖蕩，劉朝森始終未忘卻藝術創作初衷，他現在白天到翰林苑建設上班，下午回家畫畫。藝術創作道路上，最崇拜文藝復興時期的達文西、米開朗基羅和拉斐爾，也欣賞達麗和瑪格麗特的超現實主義，他擅以油畫表達對事物的心境，畫功寫實也蘊含超現實意境。

這次展出作品中，劉朝森仿名畫「最後晚餐」創作而成的「團圓夜・永樂宴」，就是向達文西致敬。另迎接兔年，他也將「蒙娜麗莎的微笑」畫成創意版的「蒙娜麗兔的微笑」。他的創作也與時事及人性相扣，以畫筆勾勒戰爭下對和平的想望。