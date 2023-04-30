五一勞動節前夕周春米邀屏東百工同看「做工的人」

明日就是五一勞動節，為肯定模範勞工，感謝工會長期對勞工的關心，推廣貢獻己力彼此協助的共好精神，屏東縣府今邀請模範勞工及工會一同觀賞「做工的人電影版」，以行動支持勞動背景為故事主軸的本土電影；縣長周春米表示，感謝勞工朋友一直以來默默在各角落為屏東的經濟發展付出與努力。

周春米表示，工會團體長期為勞工爭取權益，辦理提升勞工職能教育訓練及休閒活動，在忙碌之餘，各工會還自發成立「百工師傅團」貢獻專業，協助弱勢族群修繕家園，而大店長聯盟的青年朋友也揪團進場擔任清掃環境的志工，讓屏東除了擁有良好安心的勞動環境，也增添互助共好的社會精神。

勞青處長李雨蓁說，「做工的人」劇中主角號召各行業師傅們為弱勢家庭修繕房子的行善劇碼，是屏東百工師傅們的暖心日常，協會志工主動協助弱勢民眾修繕房屋，營造、鐵工、泥水、裝潢、廚具、油漆、水電等各行業依專業分工合作，發揮專長無私貢獻己力，擴散共好精神，彼此支撐，持續關懷社會弱勢。