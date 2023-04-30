余登發、余陳月瑛紀念音樂會 陳其邁：開啟民主大門

高雄八卦寮文教基金會今天在橋頭區覓蜜基地舉辦「愛一直佇這2023余登發、余陳月瑛紀念音樂會」總統府秘書長林佳龍、高雄市長陳其邁偕同在地民進黨立委出席，陳其邁指出，台灣早期政治人物一步一腳印對抗威權犧牲奉獻的精神，更顯難能可貴，盼年輕一代接續保護台灣民主，更要保護台灣主權。

「台灣的民主自由，是上一代對抗強權犧牲奉獻得來的成果。」陳其邁指出，八卦寮文教基金會每年都舉辦這場音樂會，為了1978年國民黨政府逮捕余登發父子，激發黨外勢力的團結，這場橋頭事件催生台灣走向民主社會。

陳其邁說，「余政憲，當年才30幾歲就當縣長，現在看起來也有了年紀。」而他自己與林佳龍的青春歲月參加學運，現在也成了中年大叔，陳說到此時，台下民眾抱以如雷掌聲，他在台上突然呵呵笑了出來，還幽默地說「請不要為我的啤酒肚鼓掌」。

回想當年，陳其邁說，當時他才國中，當時電視都在報導老縣長是暴徒，雖然大時代充斥著洗腦教育，但真相愈辯愈明，隨著台灣人追求民主的堅持和努力，現在人們能自由表達民主之聲，台灣經濟發展也與國際民主國家齊頭並進。

緊接著總統府秘書長林佳龍上台表示，民主從來不是從天而降，是靠人民堅定的意志力與行動力。原本表定蔡英文總統今天要出席音樂會，今改由林佳龍代打上陣，林佳龍表示，面對大陸強權進逼「守護台灣，是我們責無旁貸的任務。」