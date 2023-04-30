家長息怒！ 430國際不打小孩日「以手傳愛」

4月30日是國際不打小孩日，宣導反體罰的兒童人權觀念，「邀請每位成人試試看不要打小孩，至少在這一天不要打，也許你會發現，將來的每一天，你都不需要打」。高雄市社會局家防中心呼籲「不打小孩，以手傳愛」，推廣正向教養觀念，減少暴力管教事件再發生。

社會局家防中心統計，去（111）年處理兒少保護個案1278開案案件中，照顧者本身多缺乏親職教育知能者，比例達31%；習於體罰或不當管教，占12%；負向情緒行為特質，占12%。這顯示當孩子有狀況時，家長仍習慣以體罰方式管教孩子，須持續推廣正向教養觀念，讓家長與孩子有正向互動。

嘉明爸爸獨自扶養4名正處青春期的孩子，他努力工作滿足孩子基本生活所需，但權威式的管教觀念及經常體罰，造成他與老二、老三間衝突不斷，父子多次大打出手，老三更反覆逃家、出現情緒不穩及自傷。孩子們複雜的交友關係與種種脫序行為，更讓嘉明爸爸疲於奔命收拾殘局。

家防中心社工介入後，請嘉明爸爸接受親職教育輔導，初期他不斷向社工抱怨，「都是孩子的錯，為何是他要接受輔導」、「是孩子難以管教，法律讓自己更無法管教孩子」。社工陪伴說明，面對衝突緊張的關係，若用強硬方法無法解決問題，只會讓問題更糟．只有願意改變，親子關係才可能調整。在心理師引導下，嘉明爸爸開始袒露自身狀況，並主動提出讓孩子加入會談；心理師透過「人偶」及「情緒對話卡」協助父子彼此溝通，表達期待，也透過演練方式，學習正向鼓勵與肯定，並以較平和的方式，表達希望孩子配合的地方，在持續練習新的溝通方式下，嘉明孩子逃家逃學的反抗行為終於較有改善。

家防中心蒐集親職教育輔導的實務經驗，透過簡單易懂的圖卡，讓家長瞭解為何會選擇體罰管教孩子？體罰後孩子會變成怎樣？不打孩子，可以怎麼做？所有圖卡資訊放於高雄市社會局家防中心的官網（https://safesex.kcg.gov.tw/）及「高雄家暴中心」粉絲專頁。

社會局局長謝琍琍呼籲，當發生親子管教衝突時，建議透過下列方式，不再使用體罰管教孩子。若有親職教育困擾需求，可撥打全國家庭教育諮詢專線412-8185、高雄市親職教育諮詢專線07-3878970。

1.積極暫停：緩和情緒，冷靜處理孩子的行為及情緒。

2.傾聽同理：釐清瞭解孩子背後動機及想法。

3.有效溝通：放下身段，一起討論處理方法及面對做錯事的結果。

4.不斷練習：要有耐心，陪伴孩子練習，學習正確處理方式。