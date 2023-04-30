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從魚販變博士的奮鬥之路 黃鵬雄出書分享人生故事

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
黃雄鵬將奮鬥故事寫成「讀萬卷書行萬里路」一書，今天辦新書發表會，老師、兒女、老友出席助陣。記者王慧瑛／攝影
黃雄鵬將奮鬥故事寫成「讀萬卷書行萬里路」一書，今天辦新書發表會，老師、兒女、老友出席助陣。記者王慧瑛／攝影

高雄電氣裝置業工會創會理事長黃雄鵬出身貧寒，年幼失學，國小畢業後就到市場魚攤幫忙，熟客蔡老師勉勵他「要讀冊啦！」一席話影響他一生，苦讀43年，總算在60歲那年取得博士學位。他將奮鬥故事寫成「讀萬卷書行萬里路」一書，今天辦新書發表會，老師、兒女、老友出席助陣。除了透過文字力量鼓舞人心，也有拍成電影計畫，希望能激勵更多人把逆境化為養分。

黃雄鵬今年72歲，12年前實現博士夢，他當時在接受聯合報訪問時，透露想找貴人「蔡老師」，經聯合報報導後，尋人任務圓滿成功，促成黃鵬雄和已失聯的蔡老師碰面，當面表達內心感謝。

8歲開始賣糖果貼補家用，18歲創業開一人水電行，到後來擁有超過百名員工的2家甲級水電公司，黃雄鵬說，出書用意是希望寫下心路歷程，印證「只要夠努力，不怕出身低」。

立委李昆澤、市議員黃柏霖、立委吳怡玎辦公室同仁蔡淑雅、義守大學副校長李樑堅、國民黨高雄市黨部主委羅世雄、高雄市前勞工局長李煥薰、高雄市勞工局主秘皮忠謀等人都出席新書發表會。李昆澤提到，他兒時家境差，高職念補校半工半讀，白天在電器行當學徒，一早上班到晚，學徒月薪1500元，打拚過程的甘苦、人情冷暖迄今仍歷歷在目，直到26歲才讀大學，對黃鵬雄奮鬥過程他很有共鳴。

李樑堅說，黃雄鵬17歲重拾書本，從小學到夜間部進修，之後進入大學、中山大學EMBA碩士到澳科大博士等，展現上進心，也是一種自我要求，不斷投資自己，也用行動力告訴社會，即使上了年紀，仍然可以懷抱夢想，並把所學專業及熱情回饋給社會，精神格外珍貴。

「人生就是活到老學到老！」黃雄鵬說，他事業已逐漸交棒給下一代，他2年前開始學習氣功，督促自己不斷進步，把健康顧好，也是人生一大成就。

黃雄鵬邀氣功同好到新書發表會場表演。記者王慧瑛／攝影
黃雄鵬邀氣功同好到新書發表會場表演。記者王慧瑛／攝影
黃雄鵬將奮鬥故事寫成「讀萬卷書行萬里路」一書，今天辦新書發表會，老師、兒女、老友出席助陣。記者王慧瑛／攝影
黃雄鵬將奮鬥故事寫成「讀萬卷書行萬里路」一書，今天辦新書發表會，老師、兒女、老友出席助陣。記者王慧瑛／攝影
立委李昆澤（右）出席黃雄鵬新書發表會，提到自己和黃雄鵬是半個水電同行，透露自己兒時家境差，高職念補校半工半讀，白天在電器行當學徒，對黃鵬雄奮鬥過程他很有共鳴。記者王慧瑛／攝影
立委李昆澤（右）出席黃雄鵬新書發表會，提到自己和黃雄鵬是半個水電同行，透露自己兒時家境差，高職念補校半工半讀，白天在電器行當學徒，對黃鵬雄奮鬥過程他很有共鳴。記者王慧瑛／攝影
黃雄鵬（中）將人生故事寫成書，好友紛紛出席助陣，高雄市勞工局前局長李煥熏（右）、資深媒體人謝梅芬等人都來為他打氣。記者王慧瑛／攝影
黃雄鵬（中）將人生故事寫成書，好友紛紛出席助陣，高雄市勞工局前局長李煥熏（右）、資深媒體人謝梅芬等人都來為他打氣。記者王慧瑛／攝影
立委李昆澤（右二）出席黃雄鵬新書發表會，提到自己和黃雄鵬是半個水電同行，透露自己兒時家境差，高職念補校半工半讀，白天在電器行當學徒，對黃鵬雄奮鬥過程他很有共鳴。
立委李昆澤（右二）出席黃雄鵬新書發表會，提到自己和黃雄鵬是半個水電同行，透露自己兒時家境差，高職念補校半工半讀，白天在電器行當學徒，對黃鵬雄奮鬥過程他很有共鳴。
黃雄鵬將奮鬥故事寫成「讀萬卷書行萬里路」一書，今天辦新書發表會，老師、兒女、老友出席助陣。記者王慧瑛／攝影
黃雄鵬將奮鬥故事寫成「讀萬卷書行萬里路」一書，今天辦新書發表會，老師、兒女、老友出席助陣。記者王慧瑛／攝影
黃雄鵬（中）將奮鬥故事寫成「讀萬卷書行萬里路」一書，今天辦新書發表會，兒女助陣，也提到父親是他們的學習典範。記者王慧瑛／攝影
黃雄鵬（中）將奮鬥故事寫成「讀萬卷書行萬里路」一書，今天辦新書發表會，兒女助陣，也提到父親是他們的學習典範。記者王慧瑛／攝影
黃雄鵬將奮鬥故事寫成「讀萬卷書行萬里路」一書，今天辦新書發表會，高雄市議員黃柏霖（左）、國民黨高雄市黨部主委羅世雄（中）等人出席助陣。記者王慧瑛／攝影
黃雄鵬將奮鬥故事寫成「讀萬卷書行萬里路」一書，今天辦新書發表會，高雄市議員黃柏霖（左）、國民黨高雄市黨部主委羅世雄（中）等人出席助陣。記者王慧瑛／攝影

高雄市 水電 勞工局

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