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國際不打小孩日 高雄市社會局做插畫圖卡宣導

中央社／ 高雄30日電

4月30日是「國際不打小孩日」，高雄去年處理1278件兒少保護個案中，有12%照顧者習慣用體罰、不當管教。高雄市社會局以實務經驗製作插畫圖卡，邀請市民響應「不打小孩、以手傳愛」。

社會局家防中心表示，世界各地在今天宣導反體罰的兒童人權觀念。這個節日宣導標語是「邀請每位成人試試看不要打小孩，至少在這一天不要打，也許你會發現，將來的每一天，你都不需要打」。

家防中心統計，去年處理兒少保護個案1278開案案件中，照顧者本身狀況缺乏親職教育知能佔31%、習於體罰或不當管教佔12%、負向情緒行為特質12%，顯示當孩子有狀況時家長仍習慣以體罰方式來管教孩子。

社會局透過新聞稿表示，邀請市民朋友們共同響應「不打小孩、以手傳愛」，並推廣正向教養觀念，與孩子有正向互動，減少暴力管教事件再發生。

嘉明爸爸獨自扶養4名正處青春期的孩子，他努力工作滿足孩子基本生活所需，但權威式管教和體罰，讓他和老二、老三衝突不斷，父子多次大打出手，老三反覆出現逃家、情緒不穩自傷等狀況。孩子複雜的交友關係與脫序行為，也讓嘉明爸爸疲於奔命。

家防中心表示，社工介入後請嘉明爸爸接受親職教育輔導，初期他不斷地向社工抱怨，都是孩子的錯，為何他要接受輔導，是孩子難以管教，法律讓自己更無法管教孩子。

但經社工陪伴說明，面對衝突緊張的關係，用強硬的方法是無法解決問題，只會讓問題更糟．只有改變，親子關係才有可能調整。

在心理師的引導下，嘉明爸爸開始願意袒露自身狀況，並主動提出讓孩子加入會談。心理師透過「人偶」及「情緒對話卡」讓父子開啟溝通，也透過演練方式，學習正向鼓勵與肯定。嘉明爸爸開始以較平和的方式表達，持續練習新的溝通方式，孩子逃家、逃學等行為日漸改善。

社會局長謝琍琍呼籲家長，當發生親子管教衝突時，建議可以學習下列方式，不再使用體罰管教孩子。若有親職教育困擾需求，可撥打全國家庭教育諮詢專線412-8185、高雄市親職教育諮詢專線07-3878970。

家防中心蒐集親職教育輔導的實務經驗，透過簡單易懂的圖卡，強調積極暫停、傾聽同理、有效溝通、不斷練習、主動求助等概念。讓家長思考為什麼會選擇體罰管教孩子，體罰後孩子會造成的狀況，如果不打孩子，可以怎麼做等。所有圖卡資訊放於高雄市社會局家防中心的官網（https://safesex.kcg.gov.tw/）及「高雄家暴中心」粉絲專頁。

爸爸 高雄市 社工

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