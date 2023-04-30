枯水期垃圾滿溪底！ 高雄鳳山溪清出430公斤廢棄物

高雄鳳山溪上游工廠林立，造成水質不佳，加上近來枯水期水位偏低，底泥沉積易生異味，除此並有沒公德心的民眾隨手丟垃圾入河面，高市環保局攜手在地水環境巡守隊加強巡檢，去年元旦至今累計清掉430公斤河面廢棄物、489.58公噸淤泥。

高市環保局表示，為營造鳳山溪清淨水質，每天巡查鳳山溪上游食品製造業、製革業等產生高有機物廢水行業的排放口，稽查廢水處理設施是否正常運作及維護保養並查緝裁罰不法，以遏止高有機廢水違法排放汙染溪流。

自去年元旦起至今，累計巡檢194次，總巡檢長度210公里，累計清掉430公斤河面廢棄物，稽查66件次，處分金額38萬5千元，另為改善鳳山圳異味及底泥上浮，今年4月12日一連3天清淤，共清疏200公尺河道， 489.58公噸淤泥。透過相關處置手段，鳳山溪上游水汙染陳情案今年降到0件，汙染比例也從2021年9.7%降至去年8.3%，今年迄今未出現水質嚴重汙染。