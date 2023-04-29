快訊

拜登缺席查理三世加冕典禮是「怠慢」？ 歷史學家：這是傳統

體操／世界盃開羅站 「鞍馬王子」李智凱完美落地奪今年首金

加強鳳梨內銷 屏東辦「旺情屏東市集」還可抽獎

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣府加強推銷在地金鑽鳳梨，於今、明2天舉辦市集，推出活動限定特色雞蛋糕和以鳳梨、檸檬調製的「旺情水」。圖／屏東縣政府提供
屏東縣府加強推銷在地金鑽鳳梨，於今、明2天舉辦市集，推出活動限定特色雞蛋糕和以鳳梨、檸檬調製的「旺情水」。圖／屏東縣政府提供

台灣鳳梨最大產地屏東為拓展市場，縣府3月赴日推銷，今、明2天舉辦「旺情屏東市集」加強內銷，聚集超過40攤特色品牌，推廣當季金鑽鳳梨及在地農特產；副縣長黃國榮表示，會場可品嚐新鮮鳳梨，也有業者結合檸檬推出創意飲品「旺情水」，盼藉此讓更多民眾認識屏東金鑽鳳梨的美味和特色。

「旺情屏東市集」於今、明2天下午2點至晚上8點在勝利星村舉行，內容包括在地知名鳳梨農園業者、農漁畜產業者共12家，以及33家文創品牌攤位，於指定鳳梨農產攤位（不含文創攤位），消費滿300元可以體驗鳳梨套圈圈活動，套中鳳梨就能帶回家，一天限量100顆，有食閣有掠。

副縣長黃國榮表示，現在是屏東金鑽鳳梨產季，活動中限定的鳳梨雞蛋糕，是以屏東金鑽鳳梨為主要原料，結合鮮奶和蛋黃製作而成，味道酸甜可口，另推出採用屏東金鑽鳳梨果醬，加上「檸檬大叔」一整個蜂蜜檸檬磚，及少許檸檬原汁混合製成的「旺情水」，味道酸甜，能一次品嚐到2個屏東特色果品，獨具風味。

農業處表示，民眾可於市集購買鳳梨，也能上網訂購，近日推出「屏東鳳梨旺旺來」團購網路行銷方案，即日起至5月31日前訂購，享有每箱450元的促銷優惠，1箱內容物為6至8支鳳梨，總重10公斤，常溫含運，每訂1箱還能得到1個抽獎序號，最大獎是3箱冠軍鳳梨和1組好運獎套裝。至於沒有品嚐到旺情水的美味的民眾可在5月31日鳳梨產季結束前，到「檸檬大叔」位於勝利星村內的店鋪購買。

屏東縣府加強推銷在地金鑽鳳梨，於今、明2天舉辦市集，並推出團購網路行銷方案。圖／屏東縣政府提供
屏東縣府加強推銷在地金鑽鳳梨，於今、明2天舉辦市集，並推出團購網路行銷方案。圖／屏東縣政府提供
屏東縣副縣長黃國榮（左一）發送鳳梨雞蛋糕給民眾試吃。圖／屏東縣政府提供
屏東縣副縣長黃國榮（左一）發送鳳梨雞蛋糕給民眾試吃。圖／屏東縣政府提供

鳳梨 屏東 勝利星村

延伸閱讀

有生產履歷的大樹金鑽鳳梨 大潤發買得到！

往返屏東台東注意！草埔森永隧道5/12辦理救災演練交管4小時

嘉縣鳳梨進入盛產期 國營企業嘉酒協助促銷

鳳梨準備接招！橘瑪麗來台下戰帖 指定品嚐「19.5」

相關新聞

加強鳳梨內銷 屏東辦「旺情屏東市集」還可抽獎

台灣鳳梨最大產地屏東為拓展市場，縣府3月赴日推銷，今、明2天舉辦「旺情屏東市集」加強內銷，聚集超過40攤特色品牌，推廣當...

影／6公尺貪食兔發人省思 屏東看海美術館兔年特展

屏東縣車城鄉海口港「看海美術館」，繼前年在外牆打造大型「春江獸」裝置藝術，彷如外星怪獸入侵的俏皮萌樣，帶來空前熱潮；縣府...

賴清德來授旗 偵爆犬檢查座位底下是否有爆裂物

賴清德為了衝刺2024總統大選，今天下午將來到高雄展覽館，參加「高雄市信賴台灣之友會授旗大會」，國安局與警方不敢大意，從...

屏東小黃公車潮州區營運站點擴大 5月起增9站

深入鄰里提供長輩外出需求的屏東小黃公車，邁入第6年，5月起將調整潮州區營運站點，於709香社線、710萬安線增設9個站點...

落葉歸根 無須離鄉購買昂貴塔未滿州鄉增4千個

屏東縣恆春半島是南台灣度假旅遊勝地，但遊客常會路過景觀雜亂的公墓，影響旅遊度假心情和觀感，加上掃墓季雜草火警頻傳，消防隊...

高市青年勞力人力衰退近2成 勞工局曝關鍵原因

高齡化與少子化雙重夾擊，國內缺工問題日益嚴重，高市議員更指，市內65歲以上老年人口數上月突破50萬，青年勞動人口近10年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦