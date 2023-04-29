加強鳳梨內銷 屏東辦「旺情屏東市集」還可抽獎

台灣鳳梨最大產地屏東為拓展市場，縣府3月赴日推銷，今、明2天舉辦「旺情屏東市集」加強內銷，聚集超過40攤特色品牌，推廣當季金鑽鳳梨及在地農特產；副縣長黃國榮表示，會場可品嚐新鮮鳳梨，也有業者結合檸檬推出創意飲品「旺情水」，盼藉此讓更多民眾認識屏東金鑽鳳梨的美味和特色。

「旺情屏東市集」於今、明2天下午2點至晚上8點在勝利星村舉行，內容包括在地知名鳳梨農園業者、農漁畜產業者共12家，以及33家文創品牌攤位，於指定鳳梨農產攤位（不含文創攤位），消費滿300元可以體驗鳳梨套圈圈活動，套中鳳梨就能帶回家，一天限量100顆，有食閣有掠。

副縣長黃國榮表示，現在是屏東金鑽鳳梨產季，活動中限定的鳳梨雞蛋糕，是以屏東金鑽鳳梨為主要原料，結合鮮奶和蛋黃製作而成，味道酸甜可口，另推出採用屏東金鑽鳳梨果醬，加上「檸檬大叔」一整個蜂蜜檸檬磚，及少許檸檬原汁混合製成的「旺情水」，味道酸甜，能一次品嚐到2個屏東特色果品，獨具風味。