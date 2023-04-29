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賴清德來授旗 偵爆犬檢查座位底下是否有爆裂物
賴清德為了衝刺2024總統大選，今天下午將來到高雄展覽館，參加「高雄市信賴台灣之友會授旗大會」，國安局與警方不敢大意，從中午就派人在現場分工進行安檢及管制，國安局人員特別紅外線攝影機檢查賴清德的座位底下陰暗處是否有爆裂物，警政署保三總隊也支援偵爆犬來回在場內外巡視，至今午2時許，現場已有超過1000人進場。
2024總統大選進入倒數階段，民進黨主席賴清德為增加陸戰實力，「信賴台灣之友會」在各縣市陸續成立，今天高雄市信賴之友會在高雄展覽館舉辦授旗典禮，賴清德與民進黨籍立委、議員都將出席，中午1時許會場門口就有數百位支持者等候入場，工作人員忙碌指揮支持者排隊等待接受安檢。
國安人員與警方在開放入場前，仔細針對會場內的設施，包括座位底下的暗處，派人仔細檢查是否被放置爆裂物或危安物品，保三總隊的2隻偵爆犬也在警官的帶領下，在會場及周遭場域來回穿梭，幸好都沒發現異狀，安檢完成後，主辦單位已開放支持者陸續入場，賴清德預計在今天下午3點抵達現場。
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