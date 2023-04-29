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屏東小黃公車潮州區營運站點擴大 5月起增9站

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣小黃公車5月起調整潮州區營運站點，增設9個停靠點，擴大服務範圍至新園鄉。圖／交旅處提供
屏東縣小黃公車5月起調整潮州區營運站點，增設9個停靠點，擴大服務範圍至新園鄉。圖／交旅處提供

深入鄰里提供長輩外出需求的屏東小黃公車，邁入第6年，5月起將調整潮州區營運站點，於709香社線、710萬安線增設9個站點，710萬安線改名為710建功線，增站後的服務範圍擴及新園鄉，服務更多有通勤或就醫需求的鄉親。

因應村里路幅狹小，大型載具無法深入，小黃公車應運而生，它與公車相同，有固定路線、班次，部分站點採預約制，在村里端站點間路線可隨招隨停，自2018年開始試辦，並於2年後拓展至潮州、東港及恆春鎮，共19條路線，去年服務逾4萬人次，較前年成長近9成。

交旅處指出，潮州區站點共4條路線，分別為707新開寮線、708萬金線、709香社線及710萬安線，深入萬丹、萬巒、新埤鄉的村里，提供居民外出服務，5月起進行站點調整，709香社線增設井仔頭普安宮、萬丹灣內社區、新園瓦磘社區、後隆宮、下瓦磘福德祠(預約制)、福隆宮，而710萬安線則增設新埤建功社區、新埤國中及潮好玩幸福村(預約制)，並改名為建功線，擴大服務範圍至新園鄉。

交旅處表示，潮州區路線平日固定10班次，周六固定6班次，單次搭乘10元，持敬老卡、博愛卡或博愛陪伴卡則免費，因每班次運能有限，如欲保留座位，可於平日上班時段向捷乘交通有限公司預約。

公車 萬丹 屏東

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