落葉歸根 無須離鄉購買昂貴塔未滿州鄉增4千個

屏東縣恆春半島是南台灣度假旅遊勝地，但遊客常會路過景觀雜亂的公墓，影響旅遊度假心情和觀感，加上掃墓季雜草火警頻傳，消防隊員疲於奔命，縣府鼓勵興建現代化環保納骨堂；恆春半島6鄉鎮中，枋山鄉已有大型民間納骨堂，車城鄉最早建成啟用，原民獅子鄉和牡丹鄉先後完工啟用，滿州鄉也在昨天啟用，恆春鎮請領使用執照中。

恆春半島6鄉鎮過去都面臨公墓飽和問題，鄉親往生遺體火化後，都送到外地公營納骨堂或民間納骨堂、私人廟宇，車城鄉最早興建納骨堂，原民獅子鄉和牡丹鄉這幾年也先後完工啟用，滿州鄉公所4年前斥資8000萬元興建的老佛山人文紀念館 昨天正式啟用，可提供約4000個塔位，盼逐步解決當地的移葬和公墓飽合問題。

「往生鄉親不用再流浪他鄉，落葉可以歸根了！」滿州鄉長古榮福說，設置個人、雙人及西式等形式塔位，上限為1萬塔位，將逐年增設，價格依收費標準個人骨灰櫃鄉民3萬元起，非滿州鄉民9萬元起；鄉民過去要跑到數十公里外鄉鎮購買公、私立納骨塔位，現在可就近使用，不必離鄉購買昂貴塔位，讓先人能長眠故鄉，也鼓勵民眾遷入納骨堂或推廣環保自然葬，逐步減少公墓數量。

恆春半島人口最多的恆春鎮，同樣面臨公墓飽和的問題，往生鎮民遺體火化後不是送到鄰近公所納骨堂或私人廟宇，且省道台26線墾丁段旁的公墓，遊客反映觀感違和，遷葬聲音高漲；鎮公所5年前斥資億元興建符合現代潮流趨勢的環保墓園，選在位置適中的大光里第18公墓，一度因聯外道路寬度不足卡關，目前已完工請領使用執照中，可望今年啟用。