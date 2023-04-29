屏東南國表藝節5月帶來傳統戲曲 唐美雲歌仔戲團、國光劇團輪番演出

2023屏東「南國表藝節」在5月份由唐美雲歌仔戲團、國光劇團帶來截然不同的2齣作品，由國內首屈一指的傳統戲曲團隊，帶領觀眾感受傳藝之美，其中，唐美雲歌仔戲劇團更首次跨足屏東，於5月13日晚上7點30分在屏東藝術館，帶來經典大戲《天鵝宴》。

1992年河洛歌子戲團《天鵝宴》在國家戲劇院首演，相隔30年，唐美雲歌仔戲團取得演出版權，搭配現代舞台燈光效果及豪華陣容，讓大家再次重溫經典好戲。《天鵝宴》由唐美雲、小咪、許秀年、王金櫻等4大明星演員同台，重現30年前的經典作品，加上導演戴君芳的全新敘事手法，重金打造華美的唐代服裝佈景，給支持劇場的觀眾一份最大的禮物。

國光劇團去年在屏東的演出大獲好評，今年持續帶來精彩演出，5月20日下午2點30分於藝術館，帶來展現京劇丑戲演員功夫的《小丑來了》，讓觀眾體驗「1場演出，2種享受」，令人屏息以待的「活捉」，智取群雄、巧計破案的「徐九經」精華，以不同面向的丑戲演員擔當敘事主角，在不同時空、身份扮演與情節演繹中，一窺傳統戲曲世界裡，無丑不歡的趣味橫生。