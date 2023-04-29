快訊

怒了！好市多賣「A肝莓」遲不交銷售清單 高雄衛生局先罰30萬、後續最高可罰至2億

食物驗出A肝病毒殘留 教授曝可能汙染源平時這樣預防

台鐵莒光號開車前窗戶鬆脫 司機員慘遭砸傷

屏東南國表藝節5月帶來傳統戲曲 唐美雲歌仔戲團、國光劇團輪番演出

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣「南國表藝節」5月帶來傳統戲曲，唐美雲歌仔戲團、國光劇團輪番演出。圖／屏東縣政府提供
屏東縣「南國表藝節」5月帶來傳統戲曲，唐美雲歌仔戲團、國光劇團輪番演出。圖／屏東縣政府提供

2023屏東「南國表藝節」在5月份由唐美雲歌仔戲團、國光劇團帶來截然不同的2齣作品，由國內首屈一指的傳統戲曲團隊，帶領觀眾感受傳藝之美，其中，唐美雲歌仔戲劇團更首次跨足屏東，於5月13日晚上7點30分在屏東藝術館，帶來經典大戲《天鵝宴》。

1992年河洛歌子戲團《天鵝宴》在國家戲劇院首演，相隔30年，唐美雲歌仔戲團取得演出版權，搭配現代舞台燈光效果及豪華陣容，讓大家再次重溫經典好戲。《天鵝宴》由唐美雲、小咪、許秀年、王金櫻等4大明星演員同台，重現30年前的經典作品，加上導演戴君芳的全新敘事手法，重金打造華美的唐代服裝佈景，給支持劇場的觀眾一份最大的禮物。

國光劇團去年在屏東的演出大獲好評，今年持續帶來精彩演出，5月20日下午2點30分於藝術館，帶來展現京劇丑戲演員功夫的《小丑來了》，讓觀眾體驗「1場演出，2種享受」，令人屏息以待的「活捉」，智取群雄、巧計破案的「徐九經」精華，以不同面向的丑戲演員擔當敘事主角，在不同時空、身份扮演與情節演繹中，一窺傳統戲曲世界裡，無丑不歡的趣味橫生。

文化處表示，南國表藝節邀請國內外頂尖藝文表演者齊聚屏東，特別推出2023南國表藝節套票，於Opentix兩廳院文化生活選購2場以上即可享75折優惠。更多活動詳情請至屏東文化處官方網站或屏東藝遊Facebook粉絲專頁查詢。

屏東縣「南國表藝節」5月帶來傳統戲曲，唐美雲歌仔戲團、國光劇團輪番演出。圖／屏東縣政府提供
屏東縣「南國表藝節」5月帶來傳統戲曲，唐美雲歌仔戲團、國光劇團輪番演出。圖／屏東縣政府提供

屏東 天鵝 歌仔戲

延伸閱讀

大寶小寶放電去 屏東寶寶嘉年華幼兒爬行競賽萌翻天

往返屏東台東注意！草埔森永隧道5/12辦理救災演練交管4小時

藥局收購感冒藥提煉安毒 刑事局破屏東制毒工廠

拒繳10萬罰款 屏東男名下大重機遭扣押、下周法拍

相關新聞

屏東南國表藝節5月帶來傳統戲曲 唐美雲歌仔戲團、國光劇團輪番演出

2023屏東「南國表藝節」在5月份由唐美雲歌仔戲團、國光劇團帶來截然不同的2齣作品，由國內首屈一指的傳統戲曲團隊，帶領觀...

高雄老年人口正式突破50萬 議員建議成立長照局

高雄65歲以上老年人口數上月正式突破50萬，議員要求市府盤點老人福利機構數量、成立長照局，發展跨局處智慧精準長照服務平台...

屏南青年旅創基地動巧思 串連山海美景辦單車約騎

屏東縣政府去年將屏199縣道上閒置派出所改造為「屏東青年旅創基地」，邀旅創團隊進駐開發輕旅行遊程、特色美食和小農產品，甫...

高雄YouBike第3千萬人次誕生 外地老師抱走1萬元獎金

高雄YouBike 2.0上路2年多，4月26日下午5點多突破3千萬人次大關。高市交通局指出，第3千萬人是位不願曝光的外...

台積電不只半導體強 還助高雄農友將農廢變良肥

露天燃燒稻草殘枝會影響空氣品質也可能釀災，台積電關心空氣品質，2015年起在台中烏日建立40公頃示範區，以腐化菌分解稻草...

降雨少！供水上限200人 藤枝國家森林遊樂區啟動限水措施

南部大旱缺水，平地數百日無雨加上今年春雨晚到，就連山區降雨量也多顯不足，高雄桃源區的藤枝國家森林遊樂區用水主要來自園區三...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦