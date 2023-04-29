高雄老年人口正式突破50萬 議員建議成立長照局

高雄65歲以上老年人口數上月正式突破50萬，議員要求市府盤點老人福利機構數量、成立長照局，發展跨局處智慧精準長照服務平台。市府表示，5月1日起委託學術機構展開高齡人口生活狀況調查、檢討是否有不合時宜的現行規定，不過受限於市府局處已滿，設立長照局須進一步評估分析。

高雄市社會局指出，至2023年3月底，65歲以上老人人口計50萬5784人，占全市人口18.50％，年增長率達4.16％，即將達到超高齡社會（老人人口占比20％）。依據老人福利法，每5年要辦理一次老人生活狀況調查，今年5月1日起至9月30日止，高市社會局將委託樹德科大進行調查，以了解老人身心、生活型態、各項福利需求及福利使用情形。

議員蔡武宏指出，台灣預計2025邁入超高齡社會，公私立老人社福機構的數量要提升、社會住宅分配弱勢長輩的數量太少。另接獲一對旅居國外的老夫妻求助說，申請老人公寓被要求附65歲以下連帶保證人文件，老夫妻子女在國外根本無法返台簽名，時下獨居長輩增加，許多法律規範或管理辦法不合時宜，應該通盤檢討。

社會局長謝琍琍回應，入住老人公寓所遭遇的問題，社會局著手檢討相關規定；目前養護中心或護理之家等機構數量足夠，社宅老人入住比例受法規規範，要朝青銀共居模式才能放寬，會盡量跟都發局協商。

議員鄭光峰也認為，高雄發展智慧城市，資訊中心沒有市民的大數據，應整合民政、衛政及社政系統建置大數據平台，推動「智慧精準長照服務平台」，另研議成立長照局和資訊局，讓長照服務更有效率。研考會允諾，將和衛生局、民政局及社會局研議跨局處設立平台，不過市府32局處已滿，編制調整必須進一步研究分析。市長陳其邁說，資訊局已在規畫中，屆時需要議會支持。

議員黃飛鳳則替偏鄉長輩爭取多功能日照中心，她指出，大樹區人口逐年老化、公共托育空間不足，鄉下工作機會少，整個村莊都看不見30歲以下年輕人，很羨慕日前成立的鳳山日照社福多功能中心，希望大樹區也能建置。社會局表示，已會同教育局盤點閒置教室等低度運用空間規畫。