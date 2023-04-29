屏南青年旅創基地動巧思 串連山海美景辦單車約騎

屏東縣政府去年將屏199縣道上閒置派出所改造為「屏東青年旅創基地」，邀旅創團隊進駐開發輕旅行遊程、特色美食和小農產品，甫進駐的團隊LAUNCHER CLUB，動巧思串連恆春半島車城、牡丹鄉山海美景，連結網紅單車Youtuber、運動品牌，整合單車遊程、市集、講座並辦約騎活動，創造單車、登山健行、露營等療癒玩法的各種可能。

屏東縣車城鄉四重溪老街199縣道上的前溫泉派出所裁撤閒置20年，縣府與在地居民討論重新定位空間調性，決議活化改建再利用，打造以恆春半島山林、單車運動和地方物產為主題的據點「屏東青年旅創基地」，去年6月委託火箭人實驗室管理營運，吸引行動餐車、餐廳業者、單車Youtuber和返鄉青年申請進駐，成為是青年創業築夢之地。

LAUNCHER CLUB團隊說，199縣道長38公里，從靠海的車城鄉往東向牡丹鄉一路攀升，地勢多變化，適合單車玩家挑戰，沿路有車城福安宮、四重溪溫泉、牡丹水庫、石門古戰場、東源哭泣湖、水上草原、旭海大草原景點，東源村段夏季有野薑花香，被譽為「全國最香公路」，還有原民部落風情，是低碳旅遊首選地，整合單車遊程、市集、講座並辦約騎活動。

LAUNCHER CLUB今天下午開幕舉辦首場單車約騎，邀知名單車Youtuber Linda領騎，還有YouTuber美樂、FSA、VISION，四重溪溫泉休閒農業區、墾丁長灘休閒飯店、櫻桃王、美利達自行車和鉛筆的里程數等單位也共襄盛舉；全程有保母車陪乘、補給，回程有完騎贈品，並提供淋浴盥洗服務，現場可逛小農市集、DIY課，晚上有YouTuber講座，分享環島旅行。