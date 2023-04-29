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高雄YouBike第3千萬人次誕生 外地老師抱走1萬元獎金

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄YouBike2.0平均每日騎乘人次超過4萬人，4月26日突破3千萬人次。圖／高市交通局提出
高雄YouBike2.0平均每日騎乘人次超過4萬人，4月26日突破3千萬人次。圖／高市交通局提出

高雄YouBike 2.0上路2年多，4月26日下午5點多突破3千萬人次大關。高市交通局指出，第3千萬人是位不願曝光的外地老師，當天從「凱歌憲政路口」站借車，騎至「中正和平路口西北側」站還車，可獲得momo幣1萬元及高雄YouBike紀念一卡通票卡。

高雄YouBike2.0平均每日騎乘人次超過4萬人，為迎接第3千萬人次到來，微笑單車公司舉辦第3千萬人預測誕生日期活動，第3千萬得主可獲得1萬元momo幣，猜對日期者有機會獲得高雄鋼鐵人鳳山賽事門票。

交通局指出，第3千萬人低調不願露臉，4月26日下午5點多從外縣市搭火車到高雄，租用高雄YouBike2.0移動，當天從「凱歌憲政路口」站借車，騎至「中正和平路口西北側」站還車。這名老師說，高雄YouBike2.0舒適好騎，變速、車鈴及座墊調整等功能友善，很意外自己是得獎的幸運兒。

此外，前、後各2名民眾也可獲得檜山坊造福禮盒及高雄YouBike紀念一卡通票卡，另外參與預測但生日活動的民眾也有獎品，交通局指出，準確預測出第3千萬人次會誕生在4月26日的民眾，將從中抽出20人，各贈送2張高雄鋼鐵人職籃門票。

高雄Youbike 2.0結合各種大眾運輸工具推出優惠，399通勤月票、轉乘優惠及學生優惠等政策陸續上路，另在興建中的捷運沿線車站也將設租賃站，進一步完善公共運輸網路。

YouBike 一卡通 生日

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