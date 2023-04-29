國道10號燕巢交流道通車 居民免繞遠 省10分鐘

「國道10號燕巢交流道改善工程」歷時2年施工，新設匝道昨午開通，過去高雄大社區的嘉誠里民要到交流道須繞一大圈，如今匝道打通讓在地居民最有感，車程至少縮減10分鐘。高速公路局指，交流道改善工程竣工後，不僅提升運轉功能，也能同步帶動義大世界、觀音山風景區等觀光效益。

國道10號燕巢交流道改善工程2020年底動工，昨天通車，交通部長王國材表示，在疫情及缺工下，仍能克服困難、如期如質完成，未來將可分散仁武交流道交通量，解決大社、仁武、燕巢及大樹區交通壅塞，提供更便捷的交通服務。

國道10號燕巢交流道改善工程開通。記者王昭月／攝影

高速公路局表示，國道10號燕巢交流道原為半鑽石型交流道，過去用路人僅能利用台22線鳳東路進出，因車流日益增多，為均衡地方區域發展啟動改善工程，在原有交流道增設4條匝道，其中2條大社進出高雄西向匝道已提前開放通車。至於東向兩條匝道昨天通車，搭配高46線嘉保路道路拓寬延伸工程，讓國道10號燕巢交流道升級為完整的鑽石型交流道。

高公局表示，除增設匝道外，交流道也設置機慢車專用道，方便騎士往返大社與燕巢地區，減少繞行，也設置生態廊道，讓野生動能往返棲地，減少路殺。

市長陳其邁說，國道10號燕巢交流道增設匝道是連結台22與186甲線重要道路，總經費5.4億元，未來可串連燕巢到大社觀音山及大樹義大世界，民眾不論到觀音山、觀音湖、義大世界或到義大醫院及大學等，交通將更便利。

鄰近國10燕巢交流道的大社區嘉誠里長侯景耀說，過去因有小山丘阻隔，里民要上交流道須繞一大圈，如今新閘道開通，不論南下市區或北上旗美地區，車程都短10分鐘以上，對地方發展大有助益。