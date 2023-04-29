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台灣文學巡禮金門開講 洪玉芬、蔡素芬對談姝寫

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導

台灣文學巡禮」將於今、明兩天在金門開講，活動邀請金門作家吳鈞堯做引言人，從島至島的遙望與靠近，漸次收攏主題，聚焦在「烈嶼女兒」洪玉芬和「鹽田女兒」蔡素芬的文學經歷，娓娓道來「姝寫」的奧祕。

這場「台灣文學巡禮」由財團法人勇源基金會主辦，財團法人聯合文學基金會執行、金門縣文化局合辦，「聯合文學」周昭翡總編輯主持，今天下午2點在金門文化局辦首場講座，以「從小金門至非洲奇緣」為主題。

自嘲貿易老兵的洪玉芬早年棄文從商，進軍待開發的非洲，出身烈嶼的洪玉芬不以為苦，金門人特有的硬頸DNA展露無遺，遊歷上百個國家。

洪玉芬藉由書寫重回文藝少女的時代，她曾說「我的人生，我的書寫，恰如雁行，組成飛行的文字。但願，飛行的文字，飛過崎嶇山路，飛過深邃的汪洋，傳遞小小的聲音，給我初始的土地與人。」對談的蔡素芬以長篇小說「鹽田兒女」名滿天下，文字清淡如花香，小說敘事節制卻處處埋藏伏筆。多數時間她貢獻文學，也挖掘文壇新秀，尤其素有台灣文學獎最高獎金的「林榮三文學獎」更是許多文藝創作者的舞台，擔任基金會執行長的蔡素芬功不可沒。

明上午10點場地轉移至小金門的「自成號」，「自成號」是洪玉芬的嫁妝，一幢靠父親挑擔走賣，艱辛拚搏的起家厝，往昔的雜貨店變為書屋，收藏作家們親簽書，替洪玉芬生命定錨「文學之根」。

金門 台灣文學

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