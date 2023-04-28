聽新聞
test
0:00 / 0:00
往返屏東台東注意！草埔森永隧道5/12辦理救災演練交管4小時
草埔森永隧道是民眾往返屏東跟台東的交通要道，公路總局三工處將於5月12日辦理例行性防救災演練，期間因救災車輛於隧道內操演，將管制北上線與南下線雙車道，管制時間自上午8點30分到中午12點30分止，預計4小時，屆時請民眾改道，並配合現場交通管制及指揮。
三工處表示，為了強化救援單位聯合救災緊急應變能力，以及提升交控中心、自衛消防編組、拖吊小組與聯防單位間救災默契，於5月12日辦理例行性防救災演練。
三工處指出，演練期間將管制台9線南下線426K+770至437K+600，含草埔森永隧道及安朔高架橋路段，屆時隧道雙向雙車道管制車輛禁止進入，民眾可改道至台9戊線往返屏東跟台東，也提醒用路人可利用公路總局幸福公路APP，或公路總局公路防救災資訊系統，及公路總局智慧化省道即時資訊服務網等查詢即時路況。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言