往返屏東台東注意！草埔森永隧道5/12辦理救災演練交管4小時

草埔森永隧道是民眾往返屏東跟台東的交通要道，公路總局三工處將於5月12日辦理例行性防救災演練，期間因救災車輛於隧道內操演，將管制北上線與南下線雙車道，管制時間自上午8點30分到中午12點30分止，預計4小時，屆時請民眾改道，並配合現場交通管制及指揮。

三工處表示，為了強化救援單位聯合救災緊急應變能力，以及提升交控中心、自衛消防編組、拖吊小組與聯防單位間救災默契，於5月12日辦理例行性防救災演練。