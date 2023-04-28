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往返屏東台東注意！草埔森永隧道5/12辦理救災演練交管4小時

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
台9線草埔森永隧道5月12日辦理防救災演練，上午8時30分至12時30分雙向雙車道封閉。記者張已亷／攝影
台9線草埔森永隧道5月12日辦理防救災演練，上午8時30分至12時30分雙向雙車道封閉。記者張已亷／攝影

草埔森永隧道是民眾往返屏東台東的交通要道，公路總局三工處將於5月12日辦理例行性防救災演練，期間因救災車輛於隧道內操演，將管制北上線與南下線雙車道，管制時間自上午8點30分到中午12點30分止，預計4小時，屆時請民眾改道，並配合現場交通管制及指揮。

三工處表示，為了強化救援單位聯合救災緊急應變能力，以及提升交控中心、自衛消防編組、拖吊小組與聯防單位間救災默契，於5月12日辦理例行性防救災演練。

三工處指出，演練期間將管制台9線南下線426K+770至437K+600，含草埔森永隧道及安朔高架橋路段，屆時隧道雙向雙車道管制車輛禁止進入，民眾可改道至台9戊線往返屏東跟台東，也提醒用路人可利用公路總局幸福公路APP，或公路總局公路防救災資訊系統，及公路總局智慧化省道即時資訊服務網等查詢即時路況。

台9線草埔森永隧道5月12日辦理防救災演練，上午8時30分至12時30分雙向雙車道封閉。記者張已亷／攝影
台9線草埔森永隧道5月12日辦理防救災演練，上午8時30分至12時30分雙向雙車道封閉。記者張已亷／攝影

屏東 台東 車道

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