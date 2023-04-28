入水量仍不足 藤枝國家森林遊樂區將視水情限水

林務局屏東林區管理處今天表示，雖高雄山區已有降雨，但入水量仍不足，五一連假將至，乾旱情形若持續，高雄市桃源區藤枝國家森林遊樂區將視水情關閉飲水機及公廁供水。

林務局屏東林區管理處今天新聞稿表示，屆時將於公廁周邊設置臨時水桶供民眾清潔用，也請遊客入園前備妥飲用水，共體時艱，愛惜用水。

藤枝國家森林遊樂區4月21日起免預約，現場購票即可入園，每日人數上限800人。但聯外道路18公里處以上仍在施工，屏東林管處建議自駕遊客將車輛停放於16.5K處的櫻花公園停車場，由林下步道步行入園。

此外，因藤枝國家森林遊樂區位於中海拔山區，氣溫較低且天氣多變，提醒遊客評估身體狀況並挑選適合於山區活動的裝備，並穿著便於山區行走的鞋子。