力阻海洋悲歌！志工今年激增393人 鯨豚中心：救傷力提升

海洋委員會海洋保育署今天下午舉行「海洋保育志工授旗大會」，相比前年海保署首次招募第一期海保志工60位，今年擴大召募總共錄取志工393人，增加6倍以上，為激勵海洋志工士氣，海洋委員會主委管碧玲親自授旗，特辦理志工授旗大會。

海保署表示，112年擴大召募來自全國各地志願者，分為「海洋野生動物救援」、「海域環境維護」、「友善釣魚宣導」及「海洋保育教育推廣」，四隊志願服務隊共453位志工夥伴，成長6倍以上，於28日授旗大會後，將於5月起攜手海保署13個海洋保育站巡查員共同執勤各項行動及任務。

在今天活動現場，一名來自恆春墾丁的海洋保育志工楊建勳說，他本身就有海上船隻也是潛水業者，平時常自發性結合地方業者清除海廢或淨灘，畢竟大家都是食物𨪁的一環，汙染最終受害者仍是人類自己。

「撿拾的速度，永遠追不上民眾亂丟！」楊認為海洋保育宣導仍需加強，最基本就是從自身做起。楊無奈分享曾帶孩子下海潛水，但最尷尬的是，游上來發現一堆難分解的煙蒂漂浮水面上，「大人們」沒有做好自身榜樣。

楊指出，若發現大型漁網廢置，常需分組動員大批人力支援移除，但海中最常見的無非是寶特瓶和玻璃罐，這些難分解物質長久積累在海洋中，造成生態極大的傷害。海保署澎湖保育站長楊順帆指出，這兩年各有逾百件以上鯨豚及海龜擱淺事件在澎湖發生，鯨豚幾乎是遭受嚴重傷害而死亡。

成大海洋生物及鯨豚研究中心主任王浩文以2020年鯨豚救援為例，單年即處理45件鯨豚擱淺事件，近170天救援任務，參與志工超過5000人次，為往年平均3倍以上。

尤其，多起救援任務是同時發生，海洋保育站長呂雨聰分享，以連江縣來說，有時單月就8件以上，一般保育站巡查員僅3位加上1位志工，往往需要在地眾人參與協助，才能完成擱淺鯨豚的救傷處置，需要更多有經驗的志工投入救援，提升活體擱淺鯨豚活存率，並成功野放。

而海保署今年新增召募「海洋野生動物救援」志願服務隊，王浩文指出，擴大協助海洋保育類野生動物救援組織網(MARN)的救援任務，提升整體救傷能量。