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力阻海洋悲歌！志工今年激增393人 鯨豚中心：救傷力提升

聯合報／ 記者古和純王勇超／高雄即時報導
今年新增召募「海洋野生動物救援」志願服務隊，將可提升海洋保育類動物的整體救傷能量。記者古和純／攝影
今年新增召募「海洋野生動物救援」志願服務隊，將可提升海洋保育類動物的整體救傷能量。記者古和純／攝影

海洋委員會海洋保育署今天下午舉行「海洋保育志工授旗大會」，相比前年海保署首次招募第一期海保志工60位，今年擴大召募總共錄取志工393人，增加6倍以上，為激勵海洋志工士氣，海洋委員會主委管碧玲親自授旗，特辦理志工授旗大會。

海保署表示，112年擴大召募來自全國各地志願者，分為「海洋野生動物救援」、「海域環境維護」、「友善釣魚宣導」及「海洋保育教育推廣」，四隊志願服務隊共453位志工夥伴，成長6倍以上，於28日授旗大會後，將於5月起攜手海保署13個海洋保育站巡查員共同執勤各項行動及任務。

在今天活動現場，一名來自恆春墾丁的海洋保育志工楊建勳說，他本身就有海上船隻也是潛水業者，平時常自發性結合地方業者清除海廢或淨灘，畢竟大家都是食物𨪁的一環，汙染最終受害者仍是人類自己。

「撿拾的速度，永遠追不上民眾亂丟！」楊認為海洋保育宣導仍需加強，最基本就是從自身做起。楊無奈分享曾帶孩子下海潛水，但最尷尬的是，游上來發現一堆難分解的煙蒂漂浮水面上，「大人們」沒有做好自身榜樣。

楊指出，若發現大型漁網廢置，常需分組動員大批人力支援移除，但海中最常見的無非是寶特瓶和玻璃罐，這些難分解物質長久積累在海洋中，造成生態極大的傷害。海保署澎湖保育站長楊順帆指出，這兩年各有逾百件以上鯨豚及海龜擱淺事件在澎湖發生，鯨豚幾乎是遭受嚴重傷害而死亡。

成大海洋生物及鯨豚研究中心主任王浩文以2020年鯨豚救援為例，單年即處理45件鯨豚擱淺事件，近170天救援任務，參與志工超過5000人次，為往年平均3倍以上。

尤其，多起救援任務是同時發生，海洋保育站長呂雨聰分享，以連江縣來說，有時單月就8件以上，一般保育站巡查員僅3位加上1位志工，往往需要在地眾人參與協助，才能完成擱淺鯨豚的救傷處置，需要更多有經驗的志工投入救援，提升活體擱淺鯨豚活存率，並成功野放。

而海保署今年新增召募「海洋野生動物救援」志願服務隊，王浩文指出，擴大協助海洋保育類野生動物救援組織網(MARN)的救援任務，提升整體救傷能量。

此外，海保署署長黃向文表示，今天是海保署成立五周年紀念日，當年總統蔡英文為海保署揭牌只有4位員工，目前已增至89位職員及40位海洋保育巡查員，未來加上453位志工生力軍，將增加全國各地海保工作量能。

今天是海保署成立5周年慶，海洋委員會主委管碧玲（右三）切蛋糕慶祝。記者古和純／攝影
今天是海保署成立5周年慶，海洋委員會主委管碧玲（右三）切蛋糕慶祝。記者古和純／攝影
活動開場，鼓手利用海洋廢棄物製作成打擊樂器，精彩演出。記者古和純／攝影
活動開場，鼓手利用海洋廢棄物製作成打擊樂器，精彩演出。記者古和純／攝影
海洋保育志工楊建勳（左二）接旗揮舞。記者古和純／攝影
海洋保育志工楊建勳（左二）接旗揮舞。記者古和純／攝影
海洋保育巡查員不僅要清除漁港海上出現的油汙，也要救傷擱淺鯨豚、海龜，並且平時還會到各校進行海洋保育宣導作業。記者古和純／攝影
海洋保育巡查員不僅要清除漁港海上出現的油汙，也要救傷擱淺鯨豚、海龜，並且平時還會到各校進行海洋保育宣導作業。記者古和純／攝影
海保署今天辦理海洋保育志工授旗大會，海洋委員會主委管碧玲（右九）親自授旗。記者古和純／攝影
海保署今天辦理海洋保育志工授旗大會，海洋委員會主委管碧玲（右九）親自授旗。記者古和純／攝影
今天海保署舉辦海洋保育志工授旗大會，將各地的海洋保育巡查員都召集回來，今天與海洋志工一同進修上課。記者古和純／攝影
今天海保署舉辦海洋保育志工授旗大會，將各地的海洋保育巡查員都召集回來，今天與海洋志工一同進修上課。記者古和純／攝影

鯨豚 澎湖 蔡英文

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