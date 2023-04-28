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金門塔山電廠辦淨灘 社區志工投入清除430公斤垃圾

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
台灣電力公司塔山發電廠昨天在金城鎮將軍泉及塔山電廠附近海灘舉辦淨灘活動，塔山發電廠長楊清煌偕同社區理事長一起撿海飄垃圾。圖／讀者提供
台灣電力公司塔山發電廠昨天在金城鎮將軍泉及塔山電廠附近海灘舉辦淨灘活動，塔山發電廠長楊清煌偕同社區理事長一起撿海飄垃圾。圖／讀者提供

台灣電力公司塔山發電廠昨天在金城鎮將軍泉及塔山電廠附近海灘舉辦「淨灘活動」，包括塔山電廠員工與周邊社區等共230多位參加，大家共同清出200公斤保麗龍、回收物品150公斤及竹木類垃圾80公斤，讓沙灘重現美麗的景致。

這場大型淨灘活動，由台電公司塔山發電廠長楊清煌主持，包括國家公園金門管理處代表、水頭社區理事長陳金文、總幹事黃靜柯、後豐港社區發展協會理事長洪榮吉、總幹事洪振益及塔山電廠員工計230人共同參與，現場還有設置環境教育宣導攤位，解說更進一步了解如何保護生態，一起為地球盡一份心力。

經過一個上午的淨灘，在電廠人員、金城鎮公所及相關單位通力合作，一共清除了200公斤保麗龍，回收物品150公斤及竹木類垃圾80公斤，不少志工邊撿邊感嘆說「以前小時候海邊很乾淨，現在海飄垃圾太多，海灘變成像垃圾場一樣，實在是慘不忍睹」。

塔山電廠表示，藉由此次淨灘行動，讓參與同仁與鄉親思考如何從自身生活減少垃圾，降低對大自然的破壞，同時適當的減塑行動是迫切且必要的。

楊清煌也表示，希望藉由辦理海洋淨灘活動，喚起全民環保意識；他說，金門有人人稱羨的好山好水，唯有人人都負起保護環境的責任，才能夠永續發展。台電公司與居民攜手淨灘，希望藉由實際參與喚起社會大眾對環境保護之重視，進而珍惜自然資源，為後世子孫留下宜居與整潔的環境。

台灣電力公司塔山發電廠昨天在金城鎮將軍泉及塔山電廠附近海灘舉辦淨灘活動，社區志工認真撿拾垃圾。圖／讀者提供
台灣電力公司塔山發電廠昨天在金城鎮將軍泉及塔山電廠附近海灘舉辦淨灘活動，社區志工認真撿拾垃圾。圖／讀者提供
台灣電力公司塔山發電廠昨天在金城鎮將軍泉及塔山電廠附近海灘舉辦淨灘活動，社區志工清出430公斤的各式垃圾。圖／讀者提供
台灣電力公司塔山發電廠昨天在金城鎮將軍泉及塔山電廠附近海灘舉辦淨灘活動，社區志工清出430公斤的各式垃圾。圖／讀者提供
台灣電力公司塔山發電廠昨天在金城鎮將軍泉及塔山電廠附近海灘舉辦淨灘活動，鄉鎮公所清潔隊到場協助清運垃圾。圖／讀者提供
台灣電力公司塔山發電廠昨天在金城鎮將軍泉及塔山電廠附近海灘舉辦淨灘活動，鄉鎮公所清潔隊到場協助清運垃圾。圖／讀者提供

淨灘 金門 台電

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