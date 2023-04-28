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防登革熱境外移入 高市府宣布多項措施及獎勵方案

中央社／ 高雄28日電

為防範登革熱境外移入，高雄市衛生局今天宣布多項措施及獎勵方案，包括在高雄國際航空站配合相關防疫措施、移工入境採檢、旅客出現症狀通報採檢等，可獲新台幣100元至500元禮券。

衛生局今天下午在民生醫院舉行登革熱防治記者會，宣布多項措施及獎勵方案，希望避免境外移入登革熱病毒經由環境病媒蚊而擴散社區，防堵本土疫情流行。

相關措施及獎勵方案包括自登革熱流行地區入境出現發燒等疑似症狀，於高雄國際航空站完成登革熱快篩（NS1）採檢，等待結果，並配合完成相關防疫措施，可獲得500元禮券。

具登革熱疑似症狀且自流行地區入境14天內市民，發病2日內主動前往登革熱合約醫療院所就醫通報及新住民返鄉探親，出國前至衛生所領取關懷包、返國5日內主動前往衛生所完成採檢及疫調，可獲得500元禮券。

針對國際移工健康監測，新入境的東南亞、南亞且工作或居住設於高雄市之入境勞工（含漁工）及船員入境後3日內採血篩檢登革熱快篩，檢測陽性者應送至高雄市指定醫院所收治並進行防疫隔離。

對於重新入境的國際移工，如返國探親再回來者，入境5日內可前往友善診所或38區衛生所進行採撿，國際移工之仲介、雇主、管理者或移工本人獲贈防疫禮券100元。

國際移工入境14天內，發病2日內主動就醫並配合完成通報、採檢、疫調等防疫工作者，國際移工之仲介、雇主或管理者可獲得500元禮券。

針對東南亞、南亞入境旅行團健康監測，包括旅客於入境14天內，如出現疑似症狀2日內，由導遊或旅宿業者安排至醫療院所完成就醫、通報、採檢、疫調，導遊或旅宿業者由衛生所贈予500元禮券。

衛生局提醒，出境至東南亞或中南美等登革熱流行地區旅遊，可穿著淺色長袖衣褲及塗抹防蚊液，並落實入境14天內自主監測，確實留意自身症狀。

若有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱症狀，應儘速就醫快篩，並向醫師主動告知TOCC（旅遊史、職業別、接觸史、及是否群聚）。

衛生所 登革熱 移工

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