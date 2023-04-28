國10燕巢交流道今午通車 居民：不必繞遠路了

「國道10號燕巢交流道改善工程」歷時2年施工，新設匝道今午3點開通，在地大社區嘉誠里民表示最有感，指過去國10燕巢交流道附近因有小山丘阻隔，里民要到交流道得繞一大圈，如今打通後，車程至少縮減10分鐘！高速公路局指交流道改善工程竣工後，不只能提升運轉功能，也能同步帶動義大世界、觀音山風景區等觀光效益。

國道10號燕巢交流道改善工程2020年底動工，今天隆重舉辦通車儀式，立委邱議瑩、邱志偉等地方仕紳出席共同見證。交通部長王國材肯定第一線工作人員在疫情及缺工下，仍能克服困難如期如質完成，指工程完工後，將可分散仁武交流道交通量，解決大社、仁武、燕巢及大樹區交通壅塞情形，提供更便捷的交通服務。

市長陳其邁表示，國道10號燕巢交流道增設匝道是連結台22跟186甲線重要的道路，總經費5.4億元，未來可串聯燕巢到大社觀音山及大樹義大世界，民眾不論到觀音山、觀音湖、義大世界休憩或到義大醫院，燕巢幾座大學校區就學，交通都更加便利。工程能克服困擾如期完成，謝天謝地。

高速公路局表示，國道10號燕巢交流道原為半鑽石型交流道，過去用路人僅能利用台22線鳳東路進出，因車流日益增多，為均衡地方區域發展，因此啟動改善工程，於原有交流道增設4條匝道，其中2條大社進出高雄（西向）的匝道已提前開放通車。東向兩條匝道通車後，搭配高市府辦理的高46線嘉保路道路拓寬延伸工程，國道10號燕巢交流道將升級為完整的鑽石型交流道。

高公局表示，除增設匝道外，交流道也設置機慢車專用道，方便騎士往返大社與燕巢地區，減少繞行。另也設置生態廊道，讓野生動能往返棲地，減少路殺。