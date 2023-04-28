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高市偕台積電推循環農業 推廣益菌肥「還肥於田」

中央社／ 高雄28日電

過去露天燃燒稻草殘枝可能引發大火空污台積電為協助殘枝循環利用，捐贈高雄1026公頃益菌肥，市府農業局今天頒發感謝狀，推廣農民多用益菌肥處理殘枝，重視環境永續。

過去農民露天燃燒稻草枝條，不僅容易造成空污也可能釀災，果樹殘枝經由碎枝機破碎後，再施用益菌肥，待3到4週後枝條明顯軟化；用於水稻，7天後稻稈可明顯腐熟，利於農民翻耕，降低雨季稻草飄移，並能增加土壤中有機質含量、提高肥力，降低生產成本，一舉數得。

台積電為協助高雄農友稻草殘枝循環利用，今年首次在高雄捐贈1026.4公頃益菌肥，加速稻草殘枝就地腐熟，增加農田肥力，更可維護空氣品質。除稻草用益菌肥，台積電也特別考量高雄果樹較多，首次提供果樹適用的益菌肥；高雄農業局為確認果樹益菌肥施用效果，從去年底開始與台中改良場合作，辦理1次檸檬、2次蜜棗示範觀摩會，並於今天的觀摩會特別感謝台積電捐贈。

農業局下午發布新聞稿指出，為確保益菌肥品質，有關捐贈均為農糧署登載推薦肥料品牌，農業局經由各區農會調查需求，預計5月中發放554.9公頃稻用及471.5公頃益菌肥，經由農會提供農友施用。農業局長張清榮今天特別頒贈感謝狀給台積電，感謝捐贈益菌肥嘉惠高雄農友。

張清榮說，農業局將持續推廣與輔導農民多加使用益菌肥處理稻草及果樹殘枝，進而「還肥於田」，為淨零排放做好準備，也期待未來有更多企業一起加入，重視環境永續議題，共同為農業的永續發展努力。

高雄是全國蜜棗最大產區，種植面積約752公頃，年產量全國第一，達1萬4198公噸，更是比賽常勝軍。這次特別選在今年全國蜜棗評鑑冠軍「蜜棗王」賴隆溪棗園辦理成果發表會，開全國之先，首次將益菌肥應用於棗園，蜜棗枝條於破碎後施用益菌肥，5週後現場已可發現明顯軟化。

台積電 農民 空污

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