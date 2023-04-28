高市偕台積電推循環農業 推廣益菌肥「還肥於田」

過去露天燃燒稻草殘枝可能引發大火空污，台積電為協助殘枝循環利用，捐贈高雄1026公頃益菌肥，市府農業局今天頒發感謝狀，推廣農民多用益菌肥處理殘枝，重視環境永續。

過去農民露天燃燒稻草枝條，不僅容易造成空污也可能釀災，果樹殘枝經由碎枝機破碎後，再施用益菌肥，待3到4週後枝條明顯軟化；用於水稻，7天後稻稈可明顯腐熟，利於農民翻耕，降低雨季稻草飄移，並能增加土壤中有機質含量、提高肥力，降低生產成本，一舉數得。

台積電為協助高雄農友稻草殘枝循環利用，今年首次在高雄捐贈1026.4公頃益菌肥，加速稻草殘枝就地腐熟，增加農田肥力，更可維護空氣品質。除稻草用益菌肥，台積電也特別考量高雄果樹較多，首次提供果樹適用的益菌肥；高雄農業局為確認果樹益菌肥施用效果，從去年底開始與台中改良場合作，辦理1次檸檬、2次蜜棗示範觀摩會，並於今天的觀摩會特別感謝台積電捐贈。

農業局下午發布新聞稿指出，為確保益菌肥品質，有關捐贈均為農糧署登載推薦肥料品牌，農業局經由各區農會調查需求，預計5月中發放554.9公頃稻用及471.5公頃益菌肥，經由農會提供農友施用。農業局長張清榮今天特別頒贈感謝狀給台積電，感謝捐贈益菌肥嘉惠高雄農友。

張清榮說，農業局將持續推廣與輔導農民多加使用益菌肥處理稻草及果樹殘枝，進而「還肥於田」，為淨零排放做好準備，也期待未來有更多企業一起加入，重視環境永續議題，共同為農業的永續發展努力。

高雄是全國蜜棗最大產區，種植面積約752公頃，年產量全國第一，達1萬4198公噸，更是比賽常勝軍。這次特別選在今年全國蜜棗評鑑冠軍「蜜棗王」賴隆溪棗園辦理成果發表會，開全國之先，首次將益菌肥應用於棗園，蜜棗枝條於破碎後施用益菌肥，5週後現場已可發現明顯軟化。