金門太武山出現岩石鬆動 觀光處與國家公園會勘改善

太武山是金門最著名的觀光旅遊登山景區，但部分路段邊的岩石鬆動， 金門縣觀光處處長李銘培與國家公園管理處秘書蔡立安昨特別赴太武山玉章路段會勘，將針對玉章路0.9K側岩塊設置交通錐警示區及玉章路鄰近觀兵奕棋處與頑石點頭二區段安全警示部份會勘研討加強措施。

對於太武山玉章路0.9K側岩塊設置警示的部份，金管處表示，考量現場岩體穩定性及遊客安全，日前邀請專家學者進行安全性現勘，為恐影響鄰近穩定場域，已先針對現場設置警示設施、頂部雜木草清理及填縫，目前也有定期進行監測，未來將納入太武山林間步道系統可行性評估案作進一步研議。

此外，觀光處也建議，如果短時間無法處理，可設置安全性較高的安全圍籬來區隔民眾的動線及保障活動的安全性。

至於玉章路鄰近觀兵奕棋處與頑石點頭二區段，為遊客遊憩太武山之拍照熱點，金管處表示，因該二處緊鄰斷崖，考量遊客安全與結合現場景觀地貌為前提，已於110年間設置警示牌及地面劃設紅線與警語，藉以提醒遊客注意安全。觀光處則建議或可採用不影響景觀環境的防墜網，也可再於區域設置更多的警語，藉以提醒遊客注意安全。