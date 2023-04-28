國道10號燕巢交流道改善工程完成 增設匝道通車

「國道10號燕巢交流道改善工程」今天上午舉行通車儀式，新設匝道將於下午3時開放通車，通車後將提升燕巢交流道完整運轉功能，同時提供高雄市大社地區用路人更便捷交通服務。

國道10號燕巢交流道改善工程上午舉行通車儀式，交通部長王國材、高雄市長陳其邁、立委邱議瑩、高雄市議員黃秋媖等人出席。

陳其邁表示，通車後可串聯燕巢、大社、大樹等地，對當地聯外交通幫助很大。且隨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）解封，旅遊人潮增多，交通變得更加便利，也會對觀光發展有所助益。

王國材表示，工程完成後可分擔部分仁武交流道交通量，讓當地交通更加順暢。他並肯定第一線工作人員克服困難的努力，也感謝市府及立委等人在計畫推動過程中協助。

交通部高速公路局表示，國道10號燕巢交流道改善工程民國109年底開工，興建約2年餘，今天上午舉行通車儀式，新設匝道將於下午3時開放通車。通車後將提升燕巢交流道完整運轉功能，同時提供大社地區用路人更便捷的交通服務。

國道10號燕巢交流道原為半鑽石型交流道，用路人僅能利用台22線鳳東路進出交流道，因車流日益增多，高公局啟動燕巢交流道改善工程計畫，於原有交流道增設4條匝道。

其中2條大社進出高雄（西向）匝道，已提前開放通車，今天最後2條（東向）匝道通車後，搭配高雄市政府辦理的高46線（嘉保路）道路拓寬延伸工程，將國道10號燕巢交流道升級為完整的鑽石型交流道，提升運轉功能。

高公局表示，除了增設匝道，也在交流道區域內設置機慢車專用道，方便往返大社與燕巢地區的機慢車騎士減少繞行，同時兼顧行車安全，高公局呼籲機慢車用路人行經交流道區域需注意依交通標誌與號誌行駛。

另外，為避免公路興建阻斷當地野生動物往返棲息地路徑，工程也設置生態廊道提供不同區域間生態系統聯絡，減少野生動物與車輛衝突路殺事件，保護當地物種與生態。