COVID-19防疫 陳其邁：各縣市都盡了最大努力

COVID-19法定傳染病改類，指揮中心也將功成身退。高雄市長陳其邁今天說，防疫沒有誰做得好、誰做得不好，台灣各縣市不分藍綠，都盡了最大努力，應給醫護、防疫人員多點鼓勵及感謝。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）法定傳染病改類，指揮中心5月1日功成身退，昨天舉行終場記者會，而陳其邁也將卸下高雄市的防疫指揮官身分。

陳其邁今天上午出席國道十號燕巢交流道改善工程通車儀式前接受媒體聯訪表示，台灣防疫在各種指標上表現相當不錯，很多防疫經驗也是其他國家的參考借鏡，尤其一開始超前部署，成功把Alpha、Delta病毒擋下，非常不簡單。

陳其邁說，指揮中心幾乎1年365天都不休息，每天都是從早到晚。指揮中心、民眾共同把疫情守住，現在已恢復正常生活，但是相信指揮中心還是不會休息，對疫情的監控都會持續進行。

他並指出，針對中重症跟死亡、高風險場域等，指揮中心也有制定一些工作準則，地方政府也會配合。還是要提醒打疫苗、藥物，現階段仍是最有效的方式。高風險族群及場域，盡量還是戴上口罩，但若是一般場域或一般民眾就可拿下口罩。

被問到擔任高雄市防疫指揮官是否有印象深刻的經歷，陳其邁說，感謝所有的市民的配合。前幾天國際知名醫療期刊Lancet有一名醫師Dr.Alex Kumar到訪高雄市政府，對方也覺得台灣、尤其是高雄能夠把疫情守住，非常不簡單。

陳其邁說，防疫其實沒有誰做得好、誰做得不好，「包括地方政府，我要講幾句話，其實大家都很辛苦，整體來看，台灣各縣市不分藍綠，其實我們都盡了最大的努力」，大家也要給醫護、防疫人員多點鼓勵，並謝謝他們。