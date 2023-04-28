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高雄捷運聯開Y10、O13說明會登場 出席廠商踴躍

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
高雄市捷運局吳義隆說明黃線Y10站土地開發案。記者劉學聖／攝影
高雄市捷運局吳義隆說明黃線Y10站土地開發案。記者劉學聖／攝影

高雄市捷運局今天上午舉辦捷運黃線Y10站暨橘線O13站土地開發招商說明會，宣示興建中的捷運黃線正式啟動聯合開發作業，並鄭重行銷大東文創之星O13基地。有關各界特別關注的Y10案招商條件，捷運局揭露Y10案土地所有人分配比例為31%，評估多時的招商條件能符合市場一般行情水準，更能吸引國內外投資人目光。而橘線O13聯開案已於本月14日第2次公告徵求投資人，該案土地所有人分配比例30%，歡迎投資行評估並踴躍參與。

高雄市副市長林欽榮表示，在中央及市民大眾的支持下，高雄捷運四線齊發建設逐步推展，捷運聯合開發不僅是土地開發方式，也是引導地方再發展的政策規劃工具，更是進行大眾運輸場站周邊的城市TOD加值工程，國內外已發展捷運或輕軌的各大都市，均大力推動場站周邊聯合開發，因為透過捷運系統興建及聯開配套，可以帶動地區活動人口進駐，同時培養捷運運量，透過引導民間投資注入經濟活水，進而帶動地區再發展。Y10基地區位屬於高雄站東重劃區，鄰近臺鐵民族站，南倚鐵路地下化綠園道，都市縫合後展現城市新風貌，也成為民眾騎單車、散步的綠色走廊。周邊鄰近高醫商圈、科工館、後驛商圈、中正復興商圈等，生活機能佳，區位相當良好。

捷運局長吳義隆說明，Y10站開發用地面積2,299坪，均為市有土地，位於三民區之特定商業專用區土地（建蔽率60%；容積率630%），預估引進民間投資超過80億元。此開發用地適合規劃住宅產品，地面層規劃商業設施，地下與捷運黃線Y10站設置連通道，並於基地內設置一出入口，具有TOD發展、捷運及臺鐵雙鐵轉乘之優勢，到站即到家。此外橘線O13案，基地座落於橘線大東站1號出口，基地面積11,909平方公尺（3,602.47坪），並與大東藝術中心、廣達9.37公頃的大東濕地公園為鄰，周邊步行生活圈涵蓋鳳山市區商圈、台鐵鳳山站、鳳山區公所、市立鳳山醫院、多所學校及休閒設施，後續結合衛武營、鳳山車站舊城開發，及大東周邊文化創意產業，透過軌道經濟加值，開創東高雄新榮景，區位條件優異，為投資人不可錯過的投資標的。

高雄市副市長林欽榮（右）說明捷運黃線Y10站土地開發招商案。記者劉學聖／攝影
高雄市副市長林欽榮（右）說明捷運黃線Y10站土地開發招商案。記者劉學聖／攝影
高雄市捷運局今天上午舉辦捷運黃線Y10站暨橘線O13站土地開發招商說明會，出席廠商踴躍。記者劉學聖／攝影
高雄市捷運局今天上午舉辦捷運黃線Y10站暨橘線O13站土地開發招商說明會，出席廠商踴躍。記者劉學聖／攝影
高雄市捷運局今天上午舉辦捷運黃線Y10站暨橘線O13站土地開發招商說明會，出席廠商踴躍。記者劉學聖／攝影
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