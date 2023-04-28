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愛美甲！高捷女站長職訓增第二技能 高市原民會多元授課

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
高捷站長温依晴秀出自己創作的美甲飾品成果。圖／高雄市府原民會提供
高捷站長温依晴秀出自己創作的美甲飾品成果。圖／高雄市府原民會提供

高雄市府原民會委辦「美甲與飾品設計班」昨天辦理結訓，15位學員中，少數本身就是專業美甲師來精進技巧，多半是完全沒經驗的門外漢，如高雄捷運值班女站長也來上課，利用空閒培養出第二專長，另外也有學員美甲技能從無到有激起雄心壯志，預備要創業美甲工作室。

「一切都值得。」來自桃源布農族人陳靜涵興奮地說道，雖然她本身就是美甲師，但受訓2個月來，即便從杉林大愛園區往返上課，單日車程就得花上2個多小時，她說，原民會開辦課程請來優秀師資，除大幅增進她的美甲技能，學員間彼此美感交流，也相當有意思。

原本擔任高捷列車駕駛，現職是捷運站長的泰雅族人温依晴說，原本就對美甲有興趣，正好發現原住民班授課立馬報名，利用空閒培養出第二專長，學到的指甲基礎保養、美甲彩繪技巧及飾品製作，對平日抒發工作壓力，也相當有幫助。

中華美容職訓聯合會榮譽理事長曾麗珠表示，期許學員能運用本培訓班所學，將學習成果發揮於工作職場上，並藉由該培訓班建立文化創意共享平台，持續相互學習、共同成長，對此，原先在NPO基金會工作的排灣族人徐豔婷表示，美甲創作讓她充滿自信，起心動念想成立工作室，盼能從中獲取成就感。

高雄市原民會主委阿布斯表示，高雄原住民的失業率創新低，從去年第一季的4.68%，降至第四季的3.81%，今年除繼續開設「美甲與飾品設計班」，另外還有「中餐丙級證照輔導班」、「快速剪髮師輔導就業班」、「中式麵食丙級證照班暨微型創業班」、「全方位熱蠟美肌淨毛師創業培訓班」及「公務人員特種考試原住民族考試土木工程四等考試之考前衝刺班」等6項職訓課程。

高雄市府原民會開設美甲與飾品設計班發表成果展。圖／高雄市府原民會提供
高雄市府原民會開設美甲與飾品設計班發表成果展。圖／高雄市府原民會提供

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