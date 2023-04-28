聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東海生館圖書館走出去 助縮短偏鄉教育教鄉差距
屏東海生館是國內規模最大的海洋生物展示場，除了「前場」展示區外，以研究、教育為核心的「後場」，有座全國海洋專業圖書藏書量最大的圖書館，服務限館方員工、東華大學海洋生物研究所師生和恆春半島教師，有鑑於恆春半島城鄉教學資源差距大，館方最近啟動「行動圖書館」列車，將圖書館功能延伸至鄰近小學，讓偏遠孩子透過閱讀認識世界。
屏東海生館開創國立社教單位首宗委外經營的案例，「前場」由海景公司經營，開放包括「台灣水域館」、「珊瑚王國館」和介紹全球水域、古海洋的「世界水域館」，透過科技整合展示古代海洋、海藻森林、深海水域、極地水域等四大主題；「後場」是海洋生物研究員和東華大學海洋生物研究所的研究、教育基地，除了研究大樓、實驗室、魚類標本展示區，還有座現代化圖書館。
館方說，這座以收藏海洋專業圖書為主軸的「海洋專門圖書館」，設置智慧化圖書館RFID系統，有自動借還書機等現代化設備，並提供讀者舒適的閱讀環境，服務對象限海生館員工及學生， 在館務多功能性的思考下，為提升教育、學術、保育等層面，決定再將圖書館功能延伸至鄰近學校，先開放恆春半島教師申請借書證，再透過「行動圖書館」進入周邊學校。
本月20日開跑的「行動海洋圖書館」為期2個月，海生館圖書館與在地車城國小及分校射寮國小、溫泉國小共3間小學合作，挑選適合學童閱讀的海洋知識圖書、兒童繪本，每校50本以行動書箱形式，主動將書送進偏鄉學校，希望能拓展學童視野，提升知識和文化水平。車城國小校長王怡萱說，恆春半島三面環海，海洋叢書有助學童更認識周邊的海洋環境與生態，養成海洋環境保育的未來公民，培養具國際視野素養的下一代。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言