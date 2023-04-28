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未戴安全帽車禍死亡屏東全國第二 警4個月舉發1540件

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
根據交通事故統計資料，機車騎士未戴安全帽，發生車禍死亡件數，屏東縣高居全國第二。屏東警分局針對未戴安全帽違規加強取締，今年1到4月舉發1540件，較去年同期增加596件。圖／警方提供
根據交通事故統計資料，機車騎士未戴安全帽，發生車禍死亡件數，屏東縣高居全國第二。屏東警分局針對未戴安全帽違規加強取締，今年1到4月舉發1540件，較去年同期增加596件。圖／警方提供

根據交通事故統計資料，機車騎士因未戴安全帽，發生車禍死亡件數，屏東縣高居全國第二。屏東警分局針對未戴安全帽違規加強取締，今年1到4月共計舉發1540件，較去年同期增加596件。

屏東警分局統計轄內交通事故資料，110年因未戴安全帽導致A1死亡者有5件、A2受傷者有362件；111年A1死亡者有6件、A2受傷者有390件，件數持續攀升。

警方指出，部分民眾認為戴安全帽是應付警察取締，配戴時未繫帽帶扣環，或過於寬鬆，一旦發生事故，安全帽易脫落而造成頭部撞擊傷害。

警方提醒，戴安全帽時，應將帽帶繫緊，保持一指寬度，不得妨礙視線，且要選購經濟部標準檢驗局認證合格的安全帽，才能有效保護頭部，希望民眾了解罰錢事小，生命安全最重要。

屏東分局指出，根據道路交通管理處罰條例規定，機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者，可開罰500元。針對微型電動二輪車駕駛人未依規定戴安全帽者，處駕駛人300元罰鍰。另外第92條第7項第6款規定，汽缸排氣量550立方公分以上之大型重型機車行駛高速公路，未依規定戴安全帽者，處駕駛人3000元以上6000元以下罰鍰，並記違規點數1點。

警方持續宣導與取締並重，建立民眾正確配戴安全帽的觀念，降低交通事故造成的傷害。

安全帽 屏東縣

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