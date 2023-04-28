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追琉璃40年 施秀菊秉初心

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
蜻蜓雅築創辦人施秀菊（左）與兒子陳治憲。記者劉星君／攝影
蜻蜓雅築創辦人施秀菊（左）與兒子陳治憲。記者劉星君／攝影

電影海角七號中的琉璃珠是出自屏東縣三地門鄉「蜻蜓雅築」珠藝工作室，創辦人67歲施秀菊尋回部落文化初心開啟40年來琉璃路，尋回部落文化技藝，為部落婦女建置就業職場，今年在屏東縣府邀請下，首度在屏東市美術館展覽「嚮．光─琉璃之路」，展現其對琉璃藝術傾注一生追尋。

縣長周春米昨出席開展儀式，穿戴施秀菊設計琉璃珠亮相，周春米說，琉璃珠是排灣族重要聖物，不但是傳家之寶也是婚配禮物，也是台灣在國際交流極具美麗與神聖象徵的聖物。

縣長周春米、施秀菊、陳治憲及李秋月、磊勒丹兩對母子檔藝術家、文化處長吳明榮，昨為「嚮．光─琉璃之路」開展走秀，展出近80件作品，展期至6月18日。

施秀菊說，童年的她總是追逐蜻蜓，排灣族傳說中的琉璃珠是蜻蜓眼睛羽化而成，童年的記憶與部落文化，成為她為展覽新創裝置作品《原來琉璃情》的靈感，也是她琉璃之路起點的象徵之一。

施秀菊從研究技術開始，逐步加入金工技術、彩繪玻璃、異材質結合，推展至居家裝飾。展出她創作的傳統與現代的琉璃珠作品，傳統與族群文化密不可分，再現老琉璃風采，現代琉璃跨越想像限制。

展出設計款方巾與提袋，圖樣來自琉璃珠紋樣，出自施秀菊兒子陳治憲之手，他從兒時起即被琉璃珠圍繞，接棒品牌，發展居家生活系列，從飾品走入空間。

屏東縣 周春米

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