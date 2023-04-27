澎湖花火節700台無人機展演 民眾讚嘆驚呼連連

澎湖國際海上花火節2度因風雨取消的迪士尼100週年無人機主題展演，今晚終於如期升空，700台無人機空中演出迪士尼100週年的各種圖形，讓在場超過萬名民眾讚嘆驚呼連連。

2023澎湖國際海上花火節在20日在雨中開幕，24日則在風中施放，但迪士尼100週年無人機主題展演，卻因雨勢與風力攪局而取消，令不少遊客與民眾失望，今晚第3場，天氣有轉佳趨勢，總算能順利演出迪士尼主題無人機。

澎湖縣政府旅遊處表示，今晚花火節除了迪士尼主題無人機秀以及10分鐘煙火秀外，更是首場花火電影院，在花火前播放漫威系列知名電影之一的「黑豹」電影，曾創下全台票房新台幣3.73億元和全球票房13.44億美元，更獲奧斯卡金像獎最佳原創音樂獎、最佳服裝設計獎、最佳藝術指導獎等獎項，精彩刺激，帶來震撼的視覺聲光效果。

今晚的海上花火節，700架無人機分別展演「PENGHU愛心」與「迪士尼100」等圖樣，讓在場民眾驚嘆，花火總共施放超過6000發煙火，其中有50發12吋及8吋高空煙火，搭配閃光牡丹、暗蘭水母、銀牡丹帶彩芯、水色椰子帶千輪、霹靂錦冠、雪花片代芯等多達70種花色，連同中低空煙火，在團隊搭配的組曲下升空綻放，讓馬公夜空愈夜愈美麗。